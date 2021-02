ARK 2 wurde von Wildcard Ende 2020 auf der The Game Awards Show angekündigt. Hollywood-Star Vin Diesel übernimmt im Survival-MMO die Rolle des Charakters Santiago, der im ARK-Universum eine wichtige Rolle spielt. Wir sagen euch, was ihr über ihn wissen müsst.

Das ist ARK 2: Am 11. Dezember 2020 hat das Studio Wildcard im Zuge der The Game Awards Show ARK 2 angekündigt, den offiziellen Nachfolger zu ARK: Survival Evolved. Und auch wenn es noch nicht viele Informationen zum 2022 geplanten Titel gibt, wissen wir, dass es sich ebenfalls um ein Survival-MMO handelt. Die Community hofft deshalb auf eine bessere Performance, als im Vorgänger.

Im Trailer wird bereits ersichtlich, dass es erneut Dinosaurier gibt und die Science-Fiction Elemente sind auch am Start. Außerdem taucht ein bekannter Charakter aus dem ARK-Universum auf; Santiago, der von Vin Diesel verkörpert wird.

Das ist „Santiago Da Costa“

Aktive ARK-Spieler werden den Namen Santiago Da Costa bereits vernommen haben. In der abgefahrenen ARK-Story, die über die Explorer Notes im Spiel erzählt wird, taucht Santiago nämlich als wichtiger Charakter auf.

Das müsst ihr wissen: Um Santiagos Herkunft besser zu verstehen, müsst ihr wissen, dass in den ARKs Menschen und Kreaturen aus verschiedenen Zeit-Epochen zusammenkommen. Die Kreaturen und Menschen sind lediglich Klone, die mit „gespeicherten Seelen“ ins Leben gerufen werden.

Daher respawnt ihr auch ständig mit euren Charakteren am Strand, wenn ihr mal gestorben seid. Euer Geist wird einfach in einen neuen Klon gesteckt. Die Erschaffer des ARKs haben herausgefunden, dass die Seele auch nach dem Tod im Hirn weiterlebt und so konnten sie Seelen aus allen möglichen Epochen zusammenführen.

Im Implantat ist wohl eure Seele gespeichert

Zurück zu Santiago: Santiago Da Costa ist ein Mitglied der „Streitkräfte der Föderation“ aus der Zukunft, zumindest aus unserer Sicht. In Santiagos ursprünglicher Zeit wurde die TEK-Ausrüstung erfunden und somit ist er technisch sehr begabt.

Santiago taucht erstmals in Aberration auf

In ARK: Survival Evolved trefft ihr Santiago nie persönlich, denn er ist bereits lange fort. Erstmals taucht er in den Notizen im Aberration-DLC auf, wo er gemeinsam mit weiteren Überlebenden aus dem ARK fliehen will. Er hilft dabei, einen der drei Obeliskentürme zu zerstören und so den Overseer – der Endboss eines jeden ARKs – mit einer TEK-Bombe zu erledigen.

Das hat jedoch fatale Folgen und der Aberration-ARK wird fast zerstört. Die gesamte Oberfläche wird unbewohnbar, sodass sich alle unter die Erde zurückziehen müssen. Dort baut Santiago mit den anderen das Gateway-Project, eine Reihe Portale, um einem Signal von der Erde nachzugehen und dorthin zu gelangen.

Der zerstörte Aberration-ARK im Weltall

Schon in Abberation sticht Santiago durch seine technischen Skills gegenüber den Anderen hervor. Sein Wissen erlaubt es ihm außerdem, präzise Anweisungen zu geben. Er ist zwar nicht der alleinige Anführer der Truppe, aber ein respektiertes Mitglied und Teil der Clan-Führung.

Das Gateway-Projekt ist erfolgreich und sie schaffen es schließlich, aus dem ARK zu fliehen und auf die Erde zu kommen.

Santiago in Extinction und sein Ende

Im Extinction-Addon gibt es die ikonischen Kampfroboter, die ebenfalls von Santiago entworfen und gebaut wurden. Das Projekt Omega sollte zur Verteidigung gegen die von „Element“ verseuchten Kreaturen dienen. Element ist eine Ressource aus Extinction, die jedoch dafür gesorgt hat, dass die Kreaturen auf der Erde mutieren.

Das ist Santiagos Ende: Santiago ist im Extinction Addon gestorben, noch bevor wir Spieler die Erde erreicht haben. Als sich die Titanen, also die großen Bosse des DLCs, in Bewegung setzten, hat sich Santiago in einen Kampfroboter gesetzt, um diese vom Camp wegzulocken. Santiago ist also ein Held, dem viele ihr Leben verdanken.

Santiagos Grab in Extinction

Was bedeutet das für ARK 2?

Mit Extinction und Santiagos Tod Enden alle Aufzeichnungen von ihm. In den weiteren Addons taucht er nicht mehr auf, lediglich sein Grab können Spieler heutzutage besuchen.

Im Trailer zu ARK 2 sehen wir aber, dass er der Anführer einer kleinen Gruppe ist, die noch nicht über TEK-Ausrüstung verfügen. Er scheint aber zu wissen, was TEK ist und kann damit umgehen.

So könnte es ablaufen: ARK 2 spielt also entweder vor den Ereignissen von ARK: Survival Evolved, zu einer Zeit, wo Santiago noch nicht mit den anderen Überlebenden in den Aberration-ARK zusammen gekommen ist. Oder er hat es irgendwie geschafft, seinem Tod zu entkommen.

Immerhin hat er die Kampfroboter zuvor mit einer Teleportations-Technologie ausgestattet. Die sollte dafür sorgen, dass sich vier Roboter über eine atomare Ebene miteinander verbinden lassen. Vielleicht ist er so in einen anderen ARK teleportiert und lebt dort seitdem weiter.

Was denkt ihr, hat es mit Santiago Da Costa in ARK 2 auf sich? In welcher Zeit könnte der Nachfolger vom Survival-MMO spielen? Schreibt uns eure Gedanken in die Kommentare.

Zunächst können sich ARK-Spieler aber über Genesis Part 2 und über die wohl größte Map bisher freuen.