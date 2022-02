Drei MMORPGs bekommen in den nächsten Wochen große Updates

Mit Guild Wars 2, The Elder Scrolls Online und Black Desert gibt es gleich drei MMORPGs, die in den nächsten Wochen große Updates bekommen. Zudem gab es in dieser Woche bereits Updates für Lost Ark und WoW. Wir von MeinMMO fassen alle wichtigen News der Woche zusammen.

Die Highlights der Woche:

Die Aufreger der Woche: Die neue Erweiterung in SWTOR kommt bei den Spielern nicht gut an. Auch wir von MeinMMO haben die neuen Inhalte getestet und ein Fazit gezogen: SWTOR macht mit Legacy of the Sith 3 Dinge richtig gut – Doch das ist viel zu wenig für eine Erweiterung.

FFXIV bringt Grafik-Überarbeitung, Lost Ark kämpft weiter mit Warteschlangen und Problemen

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

