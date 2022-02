Sci-Fi-MMORPG war 7 Jahre komplett tot auf Steam – Kommt plötzlich zurück, bekommt gute Reviews

Ähnlich wie New World kämpft ihr um die Kontrolle von Gebieten in einer offenen Welt, nur eben als Agent im Jahre 2155. Dabei gibt es diverse PvE-Inhalte wie Dungeons und Raids für 4 bis 10 Spieler.

Was sagen die Fans? Man findet einige alte Fans des Titels in den Kommentaren und Bewertungen wieder, die sich wünschen, dass Hi-Rez die Entwicklung von Global Agenda wieder aufnimmt:

Laut einem Hinweis bei Steam ist eine Anfrage des Publishers selbst der Grund dafür, dass man das MMO derzeit nicht finden kann und es nicht in der Suche erscheint. An dem Spiel selbst wurde, laut Fan-Aussagen, auch nichts geändert. Es ist einfach wortlos wieder da.

Was ist neu? Überraschend und ohne vorherige Ankündigung ist Global Agenda seit dem 1. Februar 2022, auf den Tag genau 12 Jahre nach seinem Release, wieder da. Zumindest so halb. Denn obwohl Fans berichten, dass man das Game herunterladen und spielen kann, klagen viele darüber, dass einige Services nicht funktionieren und es immer wieder zu Login-Problemen kommt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to