Was sagt ihr zum bisherigen Teaser? Freut ihr euch auf neue Gebiete und Inhalte in Black Desert?

Mehr zu den Seasons verraten wir euch hier: „Einstieg in Black Desert ist so gut wie nie zuvor“, sagt ein Hardcore-Spieler .

Der Teaser zeigt ein Gebiet, das komplett in Schnee gehüllt ist und einige versteckte Höhlen aufweist. In einer dieser Höhlen sieht man hunderte Eiskristalle und eine schaurige Kreatur mit Axt, Schild und einem Wikinger-Helm.

Was wird das für eine Erweiterung? Viele Details gibt es bisher nicht. Die Erweiterung trägt den Namen „The Mountain of Eternal Winter“ und soll ein komplett neues Gebiet bringen. Dies sollt ihr direkt mit Level 1 erkunden können, wobei auch Veteranen Spaß an den Inhalten haben sollen.

