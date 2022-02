WoW: Patch 9.2 Ende der Ewigkeit ist live – Das müsst ihr wissen

Der neuste, große Patch von World of Warcraft ist endlich live. Das Ende der Ewigkeit hat begonnen und lockt mit vielen neuen Inhalten.

Es war eine der anstrengenderen Content-Dürren in World of Warcraft, doch jetzt hat sie ein Ende. Das neuste Update ist endlich live. Der Patch 9.2 Ende der Ewigkeit ist auf die Server aufgespielt und die Realms sind seit 10:30 Uhr wieder zugänglich. Nachdem ihr den Patch installiert habt, könnt ihr sofort loslegen.

Was steckt in Patch 9.2? Grundsätzlich zeigt sich Patch 9.2 eher klassisch. Es gibt ein neues Gebiet, Zereth Mortis. Wer allerdings ein kleines Gebiet in der Größe von Korthia erwartet, der irrt sich. Zereth Mortis ist deutlich umfangreicher und größer, erinnert eher an Nazjatar. Es gibt also deutlich mehr Fläche und damit auch mehr zu entdecken und Tag für Tag zu erledigen.

Zu den Aufgaben gehören wöchentliche und tägliche Quests, eine neue Ruf-Fraktion, jede Menge Rare-Mobs und Schätze sowie zahlreiche Belohnungen in Form von Reit- und Kampfhaustieren.

Neue Dungeons gibt es zwar nicht, aber Fans von „Mythisch+“ kommen in den Genuss, Tazavesh nun ebenfalls besuchen zu können – aufgeteilt in zwei kleinere Dungeons mit jeweils 4 Bossen.

Der Turm Torghast wurde um neue Ebenen und sogar einen neuen Spielmodus erweitert. Im „Jailers Gauntlet“ müsst ihr eine Reihe vom immer härter werdenden Bosskämpfen bewältigen, für die dann kosmetische Belohnungen warten.

Die Story von Zereth Mortis hat auch Einfluss auf die Dungeons – mit dem neuen Affix.

Wie geht es weiter? In den nächsten Wochen werden noch weitere Inhalte freigeschaltet. Neben den zusätzlichen Kapiteln der Pakt-Kampagne, startet Shadowlands Season 3 für PvP und Mythisch+. Außerdem eröffnet der Raid Mausoleum der Ersten mit satten 11 Bossen. Wie üblich findet diese Freischaltung gestaffelt statt – alle Termine für das Mausoleum der Ersten haben wir hier für euch.

Ebenfalls neu ist das Feature, bald 2 legendäre Items gleichzeitig tragen zu können. Das dürfte die Charakter-Kraft nochmal deutlich steigern und den Progress im neuen Raid drastisch vereinfachen.

Was kommt danach? Wie genau es mit World of Warcraft nach Patch 9.2 weitergeht, ist noch nicht ganz klar. Sicher ist jedoch, dass 9.2 das letzte große Update war und die Saga von Shadowlands damit abgeschlossen wird. Zwar wurde bereits ein kleinerer Patch 9.2.5 bestätigt, der bringt aber vor allem das „Cross-Faction-Play“, bei dem Horde und Allianz gemeinsam Dungeons und Raids besuchen können.

Wie es danach mit 10.0 weitergeht, ist bisher unbekannt. Aber vielleicht gibt ja das Cinematic am Ende vom Raid „Mausoleum der Ersten“ eine Antwort darauf.

Seid ihr schon in Patch 9.2 unterwegs? Wie gefällt euch Zereth Mortis und die anderen neuen Inhalte?