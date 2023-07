Der neuste Trailer stellt euch Season 1 von Diablo 4 vor, die "Season of the Malignant".

Die Lightspeed-Variante bietet im Vergleich zur neueren X-Reihe noch zusätzliche Gewichte im Inneren, die ich aber ehrlich gesagt nie genutzt habe. Denn das Gewicht der Maus ist auch ohne Bonus schon sehr hoch. Die Akkulaufzeit liegt zwischen 50 und 60 Stunden, was in Ordnung ist. Meine Basilisk Ultimate schafft noch einmal 20 Stunden mehr.

Gibt es auch Nachteile? Ich nutze die Maus fast ausschließlich im Palmgrip und komme sehr gut an alle Tasten heran. Mit einer Handgröße von 19 Zentimetern habe ich jedoch auch sehr große Hände. Kleine Hände, das weiß ich aus Erfahrung, kommen nicht mehr an alle Tasten heran. Meine Partnerin hat kleinere Hände, sie erreicht den Sniper-Button nur mit großen Problemen.

