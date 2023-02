Diablo 3: Eure Lieblingsklasse für Season 28 – Ihr habt gewählt

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

Zwischendurch, als es neue Sets für sie gab, gewannen sie an Beliebtheit. Doch die anderen Klassen kommen bei euch einfach besser an.

Wer hat verloren? Das Schlusslicht der Abstimmung bildet der Kreuzritter. Dicht gefolgt vom Hexendoktor. Wenig überraschend, denn dieses Bild zeichnet sich bereits seit vielen Seasons so. In S24 , S25 , S26 und S27 landeten die beiden auch auf den letzten Plätzen.

Kurz dahinter, auf Platz 2, reiht sich der Zauberer ein. Mit einem Blick auf die Tier List von Season 28 wird schnell klar, dass diese Klasse viel Potenzial in den Großen Nephalemportalen bietet. Durch die verschiedenen Sets hat man abwechslungsreiche Spielstile mit Hydras oder einem Regen aus Meteoren. Zauberer sind schnell unterwegs und auch in Gruppen gern gesehen.

Das fällt auf: Weit vorne führt die Auswahl des Dämonenjägers die Umfrageergebnisse an. Möglicherweise spielen auch die Buffs eine Rolle, die die Klasse kurz vor dem Seasonstart bekam. Denn das GoD-Set wirkt jetzt einen Bonus von 27.500 % mehr Schaden auf Primärfertigkeiten statt nur 15.000 %. Dadurch, dass das Set auch das Starter-Set von Haedrig ist, kann man direkt solide in die Greater Rifts starten. So ein bequemer Start könnte für einige Spieler der Ansporn sein, mit dem DH loszulegen.

