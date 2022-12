Neues Event macht Diablo 2 härter, sorgt für mehr Loot über 22 Tage

Call of Duty probiert sich an einem neuen PvE-Modus und bringt zur Mid-Season 1 von Modern Warfare 2 seinen allerersten Raid.

In einer Terrorzone gibt es stärkere Gegner, aber auch besseren Loot. In diesem Fall sei ausgerechnet das geheime Kuh-Level betroffen, das ohnehin als Top-Ort zum Farmen gilt . Die Spieler erklären, dass sie hier außergewöhnlich viele und gute Items finden können.

Was bringt das Event? Wie Spieler in einem größeren Thread auf reddit berichten, besteht zumindest der erste Tag des Events darin, dass eine bestimmte Zone zu einer der neuen Terrorzonen gemacht wird, die seit Patch 2.5 im Spiel sind.

Aktuell läuft Season 2 in Diablo 2: Resurrected, in der erstmals „immune“ Gegner angreifbar werden . Der neuste Teil, Diablo 4, steht schon in den Startöchern:

Das Event umfasst jeden Spielmodus in Diablo 2, mit Ausnahme des klassischen Modus, der sich weiter so anfühlen soll wie Diablo 2. Welchen Modifikator es jeden Tag gibt, wird über die Nachricht des Tages direkt im Spiel verraten.

