Deutsche Content-Truppe löst sich auf und startet neu – Doch ein Twitch-Streamer fehlt auffällig

Die Allerjutsten gibt es nicht mehr. Stattdessen tritt die Content-Gruppe auf YouTube nun als die Rinos auf. Der Twitch-Streamer Amar wird in der Ankündigung jedoch auffällig ausgelassen, Zuschauer rätseln, was vorgefallen ist.

Was ist das für eine Gruppe? „Die Allerjutsten“ war ein Projekt der Content Creator Amar, inscope21, Marc Eggers, Rewinside, Ron Bielecki, unsympathischTV und Tim Gabel. In ihrer Serie auf Joyn machten sie wilde Party-Urlaube oder übernahmen verschiedene Geschäfte.

Auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal kündigten “Die Allerjutsten” am 1. Januar 2024 eine Pause an. Seitdem kam kein Video mehr. Jetzt ist die Truppe zurück, allerdings mit neuem Namen – und zwei Mitglieder fehlen.

In der deutschen Twitch-Szene gibt es aktuell viel Unruhe. Nach Vorwürfen gegen die Streamerin Anni The Duck deuteten mehrere Content Creator an, dass 2024 noch einige „Bomben“ platzen würden.

Die Allerjutsten werden die Rinos – Aber 2 fehlen

Was ist die aktuelle Situation? In einem Statement, das am 22. Mai 2024 auf einem neuen YouTube-Kanal erschien, melden sich die Mitglieder der “Allerjutsten” zurück. Sie wollen künftig als die „Rinos“ gemeinsam Content produzieren. Amar und Ron Bielecki sind jedoch nicht mehr dabei.

Im Statement nimmt Marc Eggers die Fragen der Fans vorweg: Viele würden sich sicher fragen, was denn vorgefallen sei. Die Gründe für die Auflösung der “Allerjutsten” seien jedoch privat, man wolle nicht darüber sprechen, sondern „nach vorne schauen“.

Marc Eggers versichert jedoch: Mit Ron sei alles cool, der sei ein Freund der Gruppe, vielleicht werde er mal als Gast bei den Videos dabei sein. Auffällig ist jedoch, dass der Twitch-Streamer Amar nicht erwähnt wird. Zuschauer fragen sich: Ist er etwa kein „guter Freund der Gruppe“?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Zuschauer fordern Statement zu Amar

So wird das diskutiert: Die Fans scheinen sich weniger für die geplanten Inhalte zu interessieren. Sie wollen wissen, was da los ist. Einige fragen sich, ob der Twitch-Streamer nach Anni The Duck nun der nächste deutsche Influencer ist, der „exposed“, also „entlarvt“ wird.

Mit fast 4.000 Likes ist der Top-Kommentar unter dem YouTube-Video daher eine Forderung nach einem Statement zu Amar. Auch in den sozialen Netzwerken wird das Statement fleißig diskutiert. Unter einem Post auf X, ehemals Twitter, wird darauf hingewiesen, dass die Moderatoren von Amar wohl alle Fragen zu dem Thema löschen.

Diese Vorgehensweise ist zwar nicht ungewöhnlich, deutet jedoch darauf hin, dass im Hintergrund noch etwas abläuft, über das der Twitch-Streamer aktuell nicht reden will oder darf.

Wenig überraschend ist auch, dass die Verschwiegenheit der Content Creator die Spekulationen erst recht befeuert. So vermuten Nutzer anhand eines Posts, den Rewinside angeblich mit einem Like versehen haben soll, dass möglicherweise ein Beziehungs-Drama Auslöser für einen Streit gewesen sein könnte (via Reddit).

Viele Nutzer warten jetzt mit Spannung auf ein offizielles Statement der beteiligten Content Creator. Einige Zuschauer zeigen sich wenig betroffen über den Weggang von Amar, der sei ihnen eh nie sympathisch gewesen. Sie feixen nun, den „Downfall“ des Streamers noch erleben zu dürfen (via YouTube).

Ein weiterer Kandidat für die “nächste große Influencer-Sache” ist der Twitch-Streamer Unge. Er sagt, 3 Frauen würden ihm nun schon seit Jahren das Leben schwermachen. Das habe seiner mentalen Gesundheit sehr zugesetzt, weshalb sich Unge im vergangenen Jahr auch eine längere Auszeit nahm: „Hat kurzzeitig eine Leere gefüllt“ – Twitch-Streamer Unge sagt, er war süchtig nach OnlyFans