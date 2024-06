„Habe das nie verstanden“ – Neues Update in Destiny 2 ändert eine Sache für Raids und Dungeons und die Spieler freuen sich

Bungie hat kürzlich eine Änderung für Destiny 2 angekündigt, insbesondere im Bereich der Raids und Dungeons: Die sogenannten Wogen werden aus dem Spiel entfernt.

Bungie teilte in seinem letzten TWiD neue Änderungen für Destiny 2 mit. Hierbei gibt es eine größere Änderung, die Raids und Dungeons betrifft: Es wird keine sogenannten Wogen mehr geben.

Was sind Wogen? Wogen haben bisher in Raids einen Schadensbonus für ein bestimmtes Element verliehen. Das hatte jedoch zur Folge, dass Spieler gezwungen waren, ein bestimmtes Element zu spielen, da diese einen Schadensbuff von 25 % boten.

Schadensbonus auf alle Schadensarten der Unterklassen

Wie wirkt sich das auf Raids und Dungeons aus? Nachdem Wogen mit The Final Shape eingeführt wurden und nun bereits wieder entfernt werden, hat dies natürlich auch Auswirkungen auf die Raids und Dungeons. In ihrer Ankündigung schreiben sie, dass sie nun die Einstellungen so anpassen, dass ihr so spielt, als hättet ihr sie (den Schadensbuff) überall .

Weiterhin wurde angekündigt, dass der Schadensbonus nun standardmäßig auf alle Schadensarten der Unterklassen, einschließlich Kinetik, angewendet wird. Diese Änderung soll den Ausgangsschaden in Dungeons erhöhen. Gleichzeitig sollen Hindernisse für das Buildcrafting beseitigt werden.

Wie reagiert die Community auf die Änderung? Der Großteil der Spieler scheint sich über die Änderung zu freuen. Unter einem Post von Paul Tassi auf X diskutieren Spieler die Änderung. Viele Spieler sind froh darüber, dass sie nicht mehr an ein bestimmtes Element gebunden sind. Es gibt jedoch auch einige Gegenstimmen, die kritisieren, dass es etwas Gutes hatte, nicht jedes Mal die gleiche Waffe zu spielen.

Einige Nutzer schreiben:

big_oh_tea schreibt auf X: Wogen sind eine der Dinge, die ich nie verstanden habe.

WeLoveAspect kommentiert auf X: Wir können wieder verwenden, was wir wollen, ohne dass es ein int ist, insbesondere Kinetik.

ShadowlEagle ist auf X anderer Meinung: traurig… das hat die Leute tatsächlich dazu gebracht, andere Waffen zu benutzen

