Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 16.12.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24.

Was sagt ihr zu den neuen Trials Rüstungen? Hinterlasst uns gerne eure Meinung in den Kommentaren. Falls euch jedoch die Anbruch-Waffen mehr interessieren, empfehlen wir euch diesen God-Roll-Guide:

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 16. Dezember um 18:00 Uhr und enden mit dem Weekly Reset, am 20. Dezember um 18:00 Uhr.

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Spieler können sich jede Woche auch sehr speziellen Loot erspielen, in Form einer Trials-Meisterwaffe. Die bekommt ihr jedoch nur, wenn ihr euren Trials-Pass makellos mit 7 Siegen krönt. Die Waffe könnt ihr so bis zum kommenden Dienstag, 20. Dezember, um 18:00 Uhr, farmen.

Xur verkauft zudem legendäre Items und bietet in jeder Woche einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs an. Beachtet jedoch: Ihr könnt euch die Waffen nur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Was hat Xur im Angebot? Bei Xur kann jede Klasse, also Warlocks, Jäger und Titan, einkaufen. Es spielt auch keine Rolle, ob ihr neu im Spiel oder bereits erfahrene Hüter seid. Xurs exotisches Shopping-Paradies steht jedem offen und ein nettes Gespräch mit ihm gibts sogar gratis.

Zusätzlich können wie immer neue Waffen gejagt werden. Wer hier wissen will, was dafür die perfekte God-Roll ist, dem empfehlen wir den Artikel unseres MeinMMO-Destiny-Autors Christos Tsogos.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? In der laufenden Season 19 sind die Hüter diese Woche auf den Mars zurückgekehrt. Während neue Spieler mit leuchtenden Augen durch den Content gehen, sehen Veteranen die Rückkehr zur alten Location mit gemischten Gefühlen.

