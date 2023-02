Destiny 2: Weekly Reset am 21.02. – Winkt mit 3fach-Boost vor Lightfall

Heute ist in Destiny 2 der letzte Weekly-Reset vor dem neuen DLC. Das heißt, es gibt noch einmal einen ordentlichen Boost, damit jeder Hüter alles rechtzeitig erledigen kann. MeinMMO sagt euch, wo genau es diese Woche abgeht und was es gibt.

Das passiert diese Woche: Kein alltäglicher Reset diese Woche, auch wenn die Inhalte dieselben bleiben. Denn nach dem heutigen Weekly-Reset ist es in Destiny 2 nur noch eine Woche bis zum neuen Lightfall-DLC. Bungie packt deswegen einen Dreifach-Boost in seine Playlisten, damit ihr alles erledigen könnt.

Es gibt also erst einmal Bonus-Ränge in den Playlisten der Vorhut, im Gambit und im Schmelztiegel

Obendrauf ist der Granatwerfer “Wendigo GL3” farmbar, denn “Wächter des Nichts” ist dran

Die letzten Vorbereitungen laufen also in dieser Woche auf Hochtouren. Spieler legen bereits fertige Beutezüge an, damit es im neuen DLC schneller vorangeht. Immerhin gilt es satte 200 Powerlevel zu erklimmen oder die saisonale Waffen-Quest für “Revision Null” noch abzuschließen, bevor sie bis Season 22 im Inhalts-Tresor verschwindet.

Falls ihr bereits planen wollt, haben wir euch hier alle wichtigen Zeiten des Release notiert:

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 21. bis zum 27.02.

Vorhut: Dämmerung – Die Feuerprobe

Wächter des Nichts , im ehemaligen Gefängnis der Alten Es gilt den „Verrückte Aufseher“ zu finden. Er ist ein stark modifizierter Gefallenen-Servitor, der von Variks, dem Loyalen genutzt wurde, um das Gefängnis der Alten zu überwachen. Nach dem Ausbruch des Hohns aktivierte er sich und zeigt inzwischen ein unberechenbares Verhalten, weswegen die Hüter ihn aufhalten müssen.

, im ehemaligen Gefängnis der Alten

Aktive Dämmerungswaffe diese Woche: Wendigo GL3, schwerer Granatwerfer (+Meister)

Playlist-Strikes haben diese Woche folgende Modifikatoren:

Solar-Versengen

Stasis-Brand

Blackout

Der Modifikator fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Das passiert im Raid „Königsfall“:

Auch im Kingsfall-Raid schaut man verblüfft, wenn es zur aktuellen Challenge geht, denn der Oger ist wütend.

Um die dritte Herausforderung „Verblüffter Blick“ abzuschließen, kommt es auf die beiden „Blickträger“ oder auch „Wutzieher“ an. So muss der, der die Wut Golgoroth zunächst auf sich gezogen hat, mit dem restlichen Team das Schaden macht, in einem der zurückgewonnen Lichtpools stehen. Erst dann darf der zweite Spieler sich hinter Golgoroth schleichen und auf den gelben Hitpoint feuern, um den Blick des Ogers zurückzustehlen.

Euch erwarten folgende Raid-Anforderungen sowie Herausforderungen:

Im Normal-Modus bringt euch das Erledigen einer Challenge doppelte Beute.

Nur aus dem Großmeister-Raid bekommt ihr statusspezifische Rüstungen und Meister-Waffen.

Ihr könnt euch zudem im Großmeister die neuen Raid-exklusiven Exotic-Cosmetics im Oryx-Look verdienen.

Der Dungeon “Grube der Ketzerei” – Nimm ein Schwert mit!

Zusätzliche Vermächtnis-Spitzenprämien aus dem Endgame:

Der wöchentliche Vermächtnis-Raid ist “Der Garten der Erlösung” auf dem Mond.

Darüber hinaus gibt e in “Der Grube der Ketzerei” ebenfalls Extra-Spitzenloot.

Diese Rotationen von Inhalten wird Bungie ab Season 22 weiter ausbauen. Dann können Spieler nicht nur Raids- und Dungeons als “Vermächtnis” spielen, sondern auch alte Exotische Missionen.

Destiny 2 offenbart den großen Plan für das „Es gibt einfach nicht genug zu tun“-Problem

Schmelztiegel – Das ist die rotierende PvP-Aktivität:

Packt den Gefallenen-Granatwerfer aus und geht in “Team Versengt” auf gegnerische Hüter los

Playlisten-Bonus in dieser Woche:

Die letzte Woche boostet alle Playlisten, also beste Gelegenheit euch die Ornamente von Velex-X zu schnappen, die kurz vor der zweiten Rufrang-Zurücksetzung bei Zavala, Shaxx und dem Vagabund warten.

Sowohl die Vorhut als auch der Schmelztiegel und Gambit gewähren Bonus-Rufränge

Weekly-Aktivitäten

Hier kommen die wichtigsten Aktivitäten dieser Woche und die Witch Queen Mission ist äusserst passend in dieser letzten Woche. Es ist die letzte Chance Savathun im eigenen DLC noch einmal zu begegnen. Danach wird sie vom Zeugen als Hauptantagonist in Destiny 2 abgelöst.

Savathuns Thronwelt – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Die letzte Chance“ Diese Woche könnt ihr die siebte Kampagnen-Mission von Witch Queen als wiederholbare Story-Mission spielen. Es geht darum, der vertrauenswürdigen Quelle von Eris zu folgen, die euch über ein Artefakt in der Thronwelt informiert, das vielleicht die Antwort darauf enthält, wie Savathun das Licht erlangte.



Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Auch Petra macht ihr letztes. Falls ihr also noch Triumphe aus der Träumenden Stadt benötigt, dann aufgepasst. Die zweite Stufe der Korrumpierung offenbart euch mit einem Schluck “Königinnenlaub-Tinktur” neue Zugänge.

Petra Venj findet ihr nur in der Träumenden Stadt gleich am Spawn-Punkt – wie immer zur 2. Fluch-Woche. Zeitgleich ist die 6. Aszendenten Herausforderung aktiv.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 19 von Destiny 2

Damit ihr wisst, wo ihr effektiv euren Spitzenloot abgreifen könnt, bieten wir euch jede Woche einen schnellen Aktivitäten-Überblick.

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison der Seraphe liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.590. Damit ist das Powerlevel zum Start der neuen Season 19 um +10 im Vergleich zur vorherigen Season 18 gestiegen. In Lightfall wird es dann erneut 200 Poverlevel raufgehen.

Destiny 2 Lightfall: Powerlevel – So stark wird euer Hüter im DLC sein

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.590:

Top-Vermächtnis-Raid „Königsfall“ (+2)

Top-Dungeon “Säule der Wächterin” (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Garten der Erlösung“ (+2)

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Grube der Ketzerei“ (+2)

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

Wöchentliche Witch-Queen-Kampagnenmission mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

„Der Urquell“ auf der Schwierigkeitsstufe Großmeister (+2)

Schließe die Aktivität „Erhaltung“ in der Raid-Pyramide der Dunkelheit ab (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Besiegt Mächtige Kabale in der exotischen Mission „Vox Obscura“ (+2)

Schließe 3 Raub-Schlachtfelder auf der Schwierigkeitsstufe “Legendär” ab (+2)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Vorhut-Operationen-Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe: Verdiene 5000 EP (+1)

Prüfungen von Osiris (+2) – Ein letztes Mal in Season 19 ab dem 24. Februar, 18:00 Uhr

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Für alle Hüter, deren Geist sich wegen Lightfall und dem “Davonflug” des Reisenden schon bohrende Gedanken macht, gibt es dieses neue “Recherche-Hülle”-Ornament- Outfit für Glanzstaub im Angebot. Gönnt es eurem Geist, wenn ihm danach ist.

“Recherche-Hülle” – Für Geister, die sich mit dem Kern der Sache beschäftigen

Exotisches Waffenornament für das Linear-Fusionsgewähr “Lorentzantrieb” namens “Offene Hände”

Exotisches Emote “Geister-Faustgruß”

Exotisches Schiff “Torpedo-Kapsel”

Exotischer Sparrow “Externalisierung”

Legendäres Jäger-Ornament “Dymamostrom-Sturzhelm”

Legendäres Titan-Ornament “Donnerschlag-Helm”

Legendäres Worlock-Ornament “Arkus-Licht-Kapuze”

Legendäres Emote “VR-Erkundung”

Legendäre Geist-Projektion “Stier-Projektion”

Legendärer Teleporteffekt “Schrei der Harpyie”

Seltenes Emote “Ach, Du”

Shader “Polierter Seestein”

Nächste Woche wird es endlich spannend. Schreibt uns gerne in die Kommentare, auf was ihr euch speziell im neuen DLC freut? Ist es vielleicht die Story? Oder sind es die neuen Endgame-Aktivitäten mit dem Raid und den Dungeons? Oder vielleicht die Kunst und bunten Neonreklamen in Neomuna? Wir sind gespannt.