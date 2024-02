Neuer Modus in Destiny 2 bringt euch im PvP genau das, worauf ihr seit Ewigkeiten wartet

Die Woche geht zu Ende und wieder einmal gibt es Neuigkeiten zu Destiny 2 und seiner Zukunft und das dank eines neuen TWaB-Posts von Bungie. Diesmal werden viele Änderungen bezüglich des PvP verkündet und diese haben es echt in sich.

Was hat Bungie angekündigt? In neuesten TWaB-Post von Bungie wurden viele Änderungen bezüglich des PvP bekannt gegeben. Das PvP-Strike-Team von Bungie hat ganze Arbeit geleistet und über mehrere Updates verteilt Änderungen geplant, die Spieler nach und nach bis zum Release von „The Final Shape“ genießen dürfen.

Darunter fallen Anpassungen der Maps, Modi, dem Matchmaking sowie ein Modus, den Spieler bald in den Laboren testen dürfen – „Hardware“.

Ein Modus nur für harte Hüter: Keine Fähigkeiten, nur Waffen

Wie soll der Modus aussehen? Hardware soll in den Laboren implementiert werden. Es handelt sich dabei um einen Modifikator, der eure gesamten Fähigkeiten sperrt. Ihr werdet also in dem Schmelztiegel nur mit euren Waffen in den Händen etwas gegen gegnerische Hüter unternehmen können. Zudem sollen Spezial- und Schwere-Munitionspakete droppen, die ihr dann aufheben und im Kampf nutzen könnt.

Warum wollen viele Hüter ohne Fähigkeiten kämpfen? Während in jedem PvP-Modus von Destiny 2 eure Fähigkeiten aktiv sind, haben viele Hüter sich einen Modus gewünscht, in dem Spieler sich nur mit ihren Waffen bekämpfen.

Die Ultis im PvP werden oft als störend empfunden

Die Fähigkeiten in Destiny 2 sind ein Kernfeature, das die Space-Magie des Loot-Shooters aufleben lässt, doch im PvP wird sie oft als störend oder unfair empfunden. Meist gibt es Momente, in denen man in einem 1 vs. 1 ohne Probleme gewonnen hätte, stattdessen werden Ultis, Granaten oder Wurfmesser umhergeschleudert. Das nervt viele Spieler.

Destiny 2 besitzt eines der besten Gunplays, die es im Bereich „Shooter“ gibt. Hüter wollen sich also auch mal nur mit Knarren messen, um zu zeigen, wer besser mit ihnen umgehen kann. Eine „Novabombe“ kann leider jeder erfolgreich schmeißen, doch ein Quickscope aus einer „Verehrt“ ist schwieriger zu meistern.

Wann erscheint Hardware? Bungie hat noch keinen konkreten Termin, jedoch haben die Entwickler aufgelistet, nach welcher chronologischen Updatereihenfolge „Hardware“ erscheinen sollte. Derzeit befinden wir uns auf der Versionsnummer 7.3.4.2.

Zuerst kommt also Update 7.3.5 und danach erscheint 7.3.6 mit dem Hardware-Update. Wann die Entwickler den Release anpeilen, lässt sich noch nicht einschätzen. Klar ist, dass ihr das Update noch vor „The Final Shape“ spendiert bekommt.

Was haltet ihr von einem solchen Modus? Werdet ihr vorbeischauen und den Modus testen oder habt ihr keine Lust drauf? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

