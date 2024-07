Drastische Änderung in Destiny 2 soll ein Problem lösen, über das sich Spieler seit Jahren beschweren

In Destiny 2 gibt es ein Problem, über das sich viele Hüter schon seit Jahren auslassen: das Timegating. Bungie hat nun viel Feedback bekommen und entscheidet sich zum Release von Episode 2 für etwas Neues.

Was ist das Problem beim Timegating? Bungie möchte seine Spieler länger bei Laune halten und um das zu schaffen, gibt es Timegating.

Mit diesem System sorgt Bungie dafür, dass Spieler zum Beispiel die Story einer Season nicht sofort durchziehen können, sondern pro Woche einige Schnipsel abbekommen. So haben Spieler auch über mehrere Wochen einen Grund, in Destiny 2 reinzuschauen.

In der Theorie klingt das gut, in der Praxis kommt das bei den Fans aber gar nicht gut an. Hüter wollen die Story in ihrem Tempo durchspielen und nicht dazu gezwungen sein, sich jede Woche einzuloggen. Es hagelt deshalb schon seit geraumer Zeit Kritik, doch dieser hat sich Bungie endlich angenommen.

Mit Episode 2 soll sich das Timegating in Bezug auf die Story drastisch ändern, doch, ob das der Community gefallen wird, bleibt offen.

Kein Timegating in den Akten mehr

Was wird sich ändern? Am 09. Juli 2024 führte Bungie einen Stream, indem sie über die kommenden Inhalte und Neuerungen aus Echos: Akt 2 sprachen. Darunter war Timegating ein wichtiges Thema. Auch in Akt 1 mussten Hüter Woche für Woche warten, bis sie die nächste wöchentliche Quest von Failsafe bekamen. Mit Episode 2 wird das jedoch gestrichen.

Ihr werdet nun in jedem Akt alle dazugehörigen Missionen sofort abschließen können, ohne wöchentlich auf neuen Content warten zu müssen. Bungie möchte dafür sorgen, dass Spieler selbst entscheiden sollen, in welchen Tempo sie ihre Inhalte konsumieren möchten.

Die Entwickler werden sich das Feedback nach der Änderung anschauen und das System so belassen oder gegebenenfalls gegensteuern – sollte es Kritik geben.

Den Stream von Bungie findet ihr hier:

Werden Spieler mit der Änderung zufrieden sein? Das lässt sich noch nicht genau abschätzen. Viele Hüter haben sich, so eine Änderung schon seit vielen Jahren gewünscht. Einige Spieler werden also definitiv glücklich sein, doch es könnten Probleme auftauchen.

Der Großteil der Fans rattert schnell durch den neuen Content und das in wenigen Tagen, wenn nicht sogar Stunden. Wenn alles abgeschlossen ist, stehen die Hüter da und beschweren sich darüber, dass der Content zu wenig war.

Sollte es also so kommen, wird ein Großteil der Community sich über X oder Reddit melden, um sich darüber auszulassen, dass es nichts mehr zu spielen gibt. Das wiederum könnte dafür sorgen, dass Bungie an Spielerzahlen einbüßen muss, weil Hüter nicht den Grund haben, sich wöchentlich einzuloggen.