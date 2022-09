Dead by Daylight macht den neusten Killer noch stärker, ihr könnt schwerer ausweichen

Das Mastermind in Dead by Daylight war zu schwach – deswegen bekommt er nun einen Buff, der gleichzeitig ein Bugfix ist.

In Dead by Daylight tobt sich seit einigen Tagen der neuste Killer „Das Mastermind“ aus und beschert den Killer-Spielern lange Wartezeiten, während Überlebende sich an Bonus-Blutpunkten und sehr kurzen Warteschlangen erfreuen. Doch das Mastermind hat ein ziemlich ärgerliches Problem, denn seine Fähigkeit ist verbuggt. Das soll der neuste Patch 6.2.1 jetzt behoben haben.

Was war das Problem mit dem Killer? Albert Wesker alias „Das Mastermind“ hat sich zwar als solider Killer erwiesen, denn er landete recht weit oben in der Tier-Liste der Killer, allerdings gab es aber doch ein Problem. Seine Ansturm-Fähigkeit hatte einen sehr kleinen Radius, in dem sie Überlebende entdecken konnte.

Das führte manchmal zu absurden Situationen, in denen das Mastermind einfach schnurstracks durch einen Überlebenden durchgelaufen ist, ohne ihn zu ergreifen. Besonders häufig kam das vor, wenn Überlebende im „Zickzack“ gelaufen sind, da sich dann die Hitboxen der Überlebenden etwas seltsam verhalten. Wie das aussah, kann man hier sehen:

Das fühlte sich frustrierenden Augenblicken, in denen man sich eines Treffers sicher war, aber doch nur mit leeren Händen (und Virus-Tentakeln) gegen eine Wand stürmte.

Was wurde nun geändert? Der Bugfix-Patch 6.2.1 hat die Treffer-Erkennung vom Mastermind deutlich großzügiger gemacht. Es sollte nun nahezu nicht mehr möglich sein, dass ein Angriff fehlschlägt, wenn man den Überlebenden denn genau trifft. Dadurch spielt sich der Killer verlässlicher und die Fähigkeit kann häufiger sinnvoll eingesetzt werden.

Was steckt sonst noch im Patch? Abgesehen von dieser Änderung enthält der Patch vor allem kleinere Bugfixes und ein paar Anpassungen. Wissenswerte Ecktpunkte sind:

Die Spezialangriffe des Mastermind zählen nun für das Verfolger-Emblem („Chaser“).

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem das Mastermind Überlebende durch dünne Wände hindurch greifen konnte.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Überlebende den falschen Schrei abgespielt haben, wenn sie vollständig infiziert oder getroffen wurden.

Was haltet ihr von diesen Änderungen? Gut, dass das Mastermind gebufft wird? Oder war Wesker schon vorher viel zu stark?