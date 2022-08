Dead by Daylight: Ein Perk für Überlebende ist so schlecht, er hilft sogar dem Killer

Perks in Dead by Daylight sind wichtig. Aber mit der falschen Wahl, kann ein Überlebender sogar dem Killer helfen… gerade Neulingen passiert das oft.

Die Community von Dead by Daylight liebt Diskussionen und mitunter auch große Streitereien. Nur selten gibt es Punkte, bei denen sich ein großer Teil aller Killer und Überlebenden einig ist – doch bei einem besonders schlechten Perk ist das der Fall. Die Rede ist hier von einem Perk, den Überlebende gerne wählen, aber der eigentlich so schlecht ist, dass er vor allem dem Killer dabei hilft, die Runde zu gewinnen.

Um welchen Perk geht es? Die Rede ist vom Perk „Self-Care“ oder in der deutschen Version „Selbstfürsorge“. Der Perk erlaubt es einem verletzten Überlebenden, sich eigenständig zu heilen, ohne dafür auf einen anderen Überlebenden oder aber ein Med-Kit angewiesen zu sein. Somit kann ein Überlebender sich selbst wieder vollständig hochheilen. In der Theorie eine gute Sache – leider nur da.

Warum ist der Perk so schlecht? Selbstfürgsorge klingt zwar auf dem Papier nützlich, doch ist der Perk vor allem eines: Zeitverschwendung. Denn mittels Selbstfürsorge kann man sich nur mit 35 % der gewöhnlichen Heilungsgeschwindigkeit heilen – eine vollständige Heilung benötigt also satte 46 Sekunden.

Das ist so ein großer Zeitverlust und nimmt einen Überlebenden für fast eine Minute aus dem Spiel, nur um einen einzigen Gesundheitszustand zu heilen. Die meisten Killer würden sich wünschen, dass sie einen so mächtigen Perk haben, der Überlebende so effizient aus dem Spiel nimmt.

Aus der Sicht vieler Überlebender wäre es die bessere Alternative, etwa den Perk „Segen: Kreis der Heilung“ („Boon: Circle of Healing“) zu nehmen, um ein Totem zu segnen und sich dann zu heilen. Das dauert zusammen fast genau so lange und hat noch den zusätzlichen Bonus, dass andere Überlebende das Totem dann ebenfalls nutzen können. Deswegen ist „Kreis der Heilung“ auch einer der besten Perks für Überlebende überhaupt.

Das sagt die Community: Auch in der Community von Dead by Daylight wird Selbstfürsorge immer wieder kontrovers diskutiert. In einem der jüngeren Threads gab es die Forderung: „Nehmt die Nerfs an Selbstfürsorge zurück oder entfernt den Perk komplett!“

Darunter finden sich einige Meinungen von Spielerinnen und Spielern, die offenbar genug davon haben, immer wieder Team-Mitgliedern zu begegnen, die sich auf diesen Perk verlassen. So schreibt der Thread-Ersteller TheMaddKing im Subreddit von Dead by Daylight:

„Selbstfürsorge zu benutzen ist, weil mir kein besseres Wort einfällt, aufgeben. Eine 45-Sekunden-Interaktion bei der ein Teammitglied nichts macht, eine Heilung die genau so lange braucht wie ein halber Generator. Killer WÜNSCHTEN sie hätten so einen Perk, der einfach einen Überlebenden für 45 Sekunden aus dem Spiel nimmt zum Preis von einem Gesundheitslevel. Es wäre der beste Verlangsamungsperk im Spiel – nur dass es kein Killer-Perk ist, sondern eben einer für Überlebende.“

Eine Ansicht, der auch viele andere zustimmen, immerhin hat der Beitrag mehr als 1.500 Upvotes gesammelt:

„Ich seh den Perk so oft in meinen Spielen. Es ist nicht so schwer, einfach ein Med-Kit auszurüsten. Selbst ein braunes Med-Kit ohne Addons ist besser als Selbstfürsorge.“

„Es ist einfach traurig, was gerade mit Selbstfürsorge passiert. Es war schon vorher ein schlechter Perk, aber jetzt ist er noch schlechter. Selbstfürsorge hilft dem Killer mehr als den Überlebenden.

Selbst mit [Botany Knowledge] ist Selbstfürsorge Müll. Sollte es einen Nachteil haben? Ja. Sollte der so groß sein? Verdammt, nein.“

War das schon immer so? Nein. Auch wenn „Selbstfürsorge“ vor allem im hochrangigen Bereich schon immer eher belächelt wurde, da er viel Zeit verschlingt, ist der Perk seit einigen Patches noch schlechter geworden, denn die Zeit für die Selbstheilung wurde nochmal drastisch erhöht.

Außerdem gibt es einige Nischen-Anwendungen, in denen Selbstfürsorge durchaus lohnenswert sein kann. So ist es möglich, Selbstfürsorge mit „Bite the Bullet“ zu kombinieren, um vollkommen geräuschlos zu sein – etwas, das auf andere Weise quasi nicht mehr möglich ist.

Was haltet ihr von Selbstfürsorge? Benutzt ihr den Perk noch? Oder seht ihr den ebenfalls als vergeudete Zeit an?