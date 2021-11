Dead by Daylight teast neuen Killer – Aber alle wissen es schon

Ein neuer Killer in Dead by Daylight bekommt erste Teaser. Allerdings weiß die Community schon, wer der Killer sein wird.

Obwohl Dead by Daylight erst vor wenigen Wochen die neue Überlebende Mikaela Reid veröffentlicht hat, ist der nächste DLC bereits in Aussicht. Immer mehr Teaser werden über Twitter und YouTube veröffentlicht.

Ein erstes Video verrät nun den Titel des kommenden DLC: „Portrait of a Murder“.

Leak gab viel vorher preis: Wie leider bei Dead by Daylight traurige Tradition, wurde der Inhalt des nächsten Updates bereits geleakt. Erste Bilder vom neuen Killer – offenbar eine durchaus attraktive Frau mit gefährlicher Klauen-Hand – sind bereits im Umlauf, ebenso wie Bilder des neuen Überlebenden.

Der Killer hat eine starke Verbindung zu Krähen, die auch in den Teaser-Bildern immer wieder auftauchen. Ebenso scheint eine Verbindung zur Organisation „The Black Vale“ vorhanden zu sein. Das ist ein Geheim-Kult in der Story von Dead by Daylight, der versucht, die Menschheit auf die nächste Ebene des Seins zu heben und dabei okkulte Rituale durchführt – in mehreren Dimensionen.

Der Teaser wurde auf Twitter mit dem Zusatz “Ink dries faster than blood” gepostet – also “Tinte trocknet schneller als Blut”. Das könnte auch darauf schließen lassen, dass das Kapitel etwas mit Bildern zu tun hat.

Ein Leak hatte diesen Killer bereits gezeigt.

Der Titel ist mehrdeutig: Für deutsche Horror-Fans mag die Mehrdeutigkeit des Titels ein wenig untergehen. Denn „A Portait of a Murder“ ist in der englischen Sprache mehrdeutig, vor allem in Verbindung mit der Krähen-Thematik. So ließe es sich wörtlich mit „Das Porträt eines Mords“ übersetzen, gleichzeitig aber auch mit „Das Porträt eines Schwarms“ – denn ein „Murder of Crows“ ist ein „Schwarm Krähen“.

Was kann der neue Killer? Das wiederum ist noch unbekannt. Weder wurden die drei eigenständigen Perks der Dame geleakt, noch gibt es Klarheit über ihre Fähigkeit. Aufgrund der ganzen Krähen-Thematik ist aber wohl davon auszugehen, dass die Krähen ein gewisser Bestandteil ihres Könnens sein werden. Immerhin sind Krähen auf jeder Karte von Dead by Daylight vertreten und damit ein wichtiges, wenn auch von Neulingen oft übersehenes Spielelement.

Krähen reagieren in Dead by Daylight auf Bewegungen von Killern und Überlebenden und fliegen dann davon. Das ist auf weite Distanz zu sehen und verrät aufmerksamen Spielern so, wo sich andere Charaktere aufhalten.

Sobald die Killer-Dame auf dem PTB (Testream) spielbar ist, werden wir natürlich über ihre Fähigkeiten berichten. Das dürfte früh zu Beginn der nächsten Woche der Fall sein.