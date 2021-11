Wir haben einige Codes, die ihr in Dead by Daylight für Goodies einlösen könnt und cooles Zeug im Horror-Spiel abgreift.

Codes in Dead by Daylight bedeuten kostenloses Zeug. Allerdings kann es schwierig sein, einen Überblick über die aktuell gültigen Codes im asymmetrischen Horror-Spiel zu bewahren. Denn Codes werden meist über Social Media oder einige Streamer geteilt. Wir verraten euch die aktuellen Codes, mit denen ihr Inhalte in Dead by Daylight freischaltet.

Wofür sind Codes gut? Codes in Dead by Daylight haben unterschiedlichen Nutzen. Je nach Code gibt es eines dieser Dinge:

Eine bestimmte Menge Blutpunkte

Eine bestimmte Menge Schillernde Scherben

Fortschritt im aktuellen Riss („Risssplitter“)

Kosmetische Gegenstände (Anhänger, Kleidung)

Aktuelle Promo-Codes in Dead by Daylight

Die folgenden Codes sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels – also am 05.11.2021 – gültig. Ihr könnt sie demnach in Dead by Daylight einlösen:

LIVEORDIE – Schaltet einen Anhänger frei.

– Schaltet einen Anhänger frei. FORHONOR – Schaltet einen Anhänger frei.

– Schaltet einen Anhänger frei. INSERTCOIN – Schaltet einen Anhänger frei.

– Schaltet einen Anhänger frei. PRIDE – Schaltet den Pride-Anhänger frei.

– Schaltet den Pride-Anhänger frei. NICE – Gewährt 69 Blutpunkte.

Die hier aufgelisteten Codes und der Artikel werden regelmäßig aktualisiert.

Nur im “Featured”-Beriech des Shops findet ihr oben rechts den Button, um Codes einzulösen.

Wie löst man Codes in Dead by Daylight ein? Das Einlösen von Codes ist ein wenig versteckt und leicht zu übersehen, da es nur in einem Fenster auftaucht. Öffnet den Shop im Spiel. Im Regelfall landet ihr direkt auf der „Featured“-Seite, auf der die aktuellen Highlights des Shops aufgelistet sind.

Hier findet ihr auch den Button „Redeem Code“ – also „Code einlösen“. Sollte der Button bei euch nicht auftauchen, seid ihr vermutlich auf der falschen Seite im Shop. Achtet darauf, dass ihr die Startseite aufgerufen habt.

Wie lange sind Codes gültig? Das ist unterschiedlich. Im Regelfall halten Codes in Dead by Daylight nur wenige Tage, bevor sie ihre Gültigkeit verlieren. Ihr solltet sie also so schnell wie möglich einlösen, um nichts zu verpassen.

Lediglich ein paar besondere Codes haben eine ewige Gültigkeit, wie etwa der „Pride“-Anhänger oder der „NICE“-Code.

Solltet ihr weitere, aktuelle Codes kennen oder feststellen, dass ein Code in diesem Artikel bereits seine Gültigkeit verloren hat, lasst uns das gerne in einem Kommentar wissen und wir updaten die Liste zeitnah.