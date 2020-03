Die Corona-Krise trifft das Spiel Pokémon GO besonders hart, denn der zentrale Punkt vom AR-Game ist eingeschränkt. Unser Autor Noah findet allerdings, dass Entwickler Niantic in der Zeit alles richtig macht.

Das Coronavirus ist in aller Munde und auch ich muss mich damit täglich rumschlagen, sei es in Artikeln oder im Privatleben. Da ist es für mich besonders schwer, wenn mein liebster Ausgleich, nämlich Pokémon GO, indirekt davon betroffen ist.

Man soll die Kontakte mit Mitmenschen auf das Minimum reduzieren und am besten nur noch rausgehen, wenn es wirklich nötig ist. Mit meinem bisherigen Spielstil in Pokémon GO war das aber nicht vereinbar. Täglich war ich mit Freunden unterwegs und bin jede Woche mindestens 100 Kilometer gelaufen.

All das fällt flach, doch ich finde, dass Niantic in diesen schwierigen Zeiten den perfekten Weg gefunden hat, um seine Spieler bei Laune zu halten. Umso mehr verstehe ich nicht, weshalb es aktuell so viel Kritik am Entwickler gibt.

Pokémon GO zu Hause spielen – 6 Tipps wie ihr Zeit daheim effektiv nutzt

Die Maßnahmen von Niantic sind grandios

Das wurde am Spiel verändert: Im Laufe der vergangenen Tage wurden immer mehr Anpassungen an Pokémon GO vorgenommen. Alle wichtigen Änderungen im Überblick:

Mit Pokébällen gibt es seit der Anpassung kein Problem mehr

Das halte ich von den Anpassungen: Man hat sichtlich gemerkt, dass Niantic auch erstmal einige Zeit brauchte, bis man vernünftig auf das Coronavirus reagiert hat. Die Anpassungen bei den Bällen gab es erst nach einer Woche und die Zeit davor litt wohl fast jeder Trainer unter Ballmangel.

Ich finde es toll, wie Niantic innerhalb recht kurzer Zeit mit guten Ideen das Spielen von Zuhause erleichtert hat und den Spielspaß trotzdem hochhält. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich so viel Spaß habe eine Stunde lang auf dem Sofa zu sitzen und einen Rauch laufen zu lassen.

Diese Kritik verstehe ich gar nicht: Schaut man sich in einigen Foren um oder in die Kommentare unter den Twitter-Posts von Niantic, gibt es viel Kritik.

One hours worth of balls for a week? We're stuck at home! This should be 200 a day. I love this game and I understand you deserve to make money but 1 hours worth is insulting. — Paul Hitchman (@nervousb206) March 23, 2020

So heißt es, man solle doch alle Events absagen und man ermutige die Spieler doch nur nach draußen zu gehen. Bälle gibt es trotz der Anpassungen zu wenig und generell ist Pokémon GO doch total blöd von Zuhause.

Bei dem Artikel zur Ball-Anpassung hieß es bei uns in den Kommentaren zum Beispiel: „Wow! 100 rote Bälle für eine ganze Woche. Da lassen sich dann ja locker 5 Pokémon täglich mit fangen.“

Natürlich kann man das Spielen von Zuhause nicht mit dem klassischen Spielen vergleichen, doch das wollte Niantic sicherlich auch nicht bieten. In der Corona-Krise sollen wir alle unsere Bedürfnisse nach unten schrauben und das gilt natürlich auch für Pokémon GO. Man sollte es positiv sehen: Wenn der ganze Spuk vorbei ist, hat man umso mehr Lust wieder rauszugehen und zu spielen.

Spielen von Zuhause optimal ausnutzen

So spiele ich von Zuhause: Mittlerweile habe ich mir ein dickes Polster von 500 Bällen angesammelt, wovon der Großteil aus Geschenken stammt. Es gibt genügend Spieler, die an einem PokéStop wohnen und fleißig weiter Geschenke verschicken. Genau davon kann man nun profitieren. Ich öffne daher täglich meine 30 Geschenke – viele meiner Freunde stammen aus unserer Facebook-Gruppe zu Pokémon GO – und sammle allein dadurch täglich mindestens 150 Bälle.

Ansonsten zünde ich Rauch und habe dank der Spawn-Anpassung auch diverse Pokémon vor meiner Tür sitzen. Allein dadurch fange ich problemlos 100-200 Pokémon pro Tag.

Zu guter Letzt nutze ich die Wege, wenn ich sowieso rausgehe. Auf dem Weg zum Einkaufen drehe ich jeden PokéStop und auch bei anderen Erledigungen habe ich mein Handy immer offen. Natürlich sollte man nicht sinnlos draußen rumrennen und sich vor allem nicht zu Raids verabreden, doch wenn man sowieso schon auf dem Weg ist, dann kann man das mit dem Spielen verbinden.

Mit PvP kann ich im Übrigen nichts anfangen. Ich verzichte einfach aktuell auf die legendären Raids. Niantic hat versprochen, dass alle legendären Bosse zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen und das reicht völlig aus.

Rauch ist das Item, was ich aktuell am liebsten verwende

Das muss jedem klar werden: Pokémon GO ist ein Spiel, um rauszugehen. Aktuell ist das ziemlich eingeschränkt, was aufgrund der Lage auch völlig richtig ist.

Niemand kann und sollte Pokémon GO so spielen, wie er es vor der Corona-Krise getan hat.

Jetzt aber zu meckern, dass Pokémon GO alles total falsch macht, ist der falsche Weg. Ich finde die Anpassungen haben das Spielen von Zuhause erleichtert und ich fange trotzdem täglich meine 200 Pokémon.

Umso mehr freue ich mich allerdings, wenn wir alle wieder raus können und das Spiel, was wir alle lieben, wieder vernünftig zocken können. Bis dahin fange ich die neuen Pokémon zum Psycho-Event entspannt aus dem Bett heraus.