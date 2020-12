Wie kann ich mitmachen? Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr euch über das Tool unten dafür anmelden. Alles, was dafür benötigt wird, sind eure Vor- und Nachname sowie die E-Mail-Adresse. Die Gewinner werden nach dem Ende der Verlosung eine Mail mit ihrem Code von uns erhalten.

Was kann ich gewinnen? Zusammen mit MY.GAMES verlosen wir zur Feier der neuen Season dicke Geschenke an euch. 50 glückliche Gewinner unter euch werden je einen Code mit Ingame-Gegenständen im Wert von 20 € erhalten.

Die Spieler erwartet eine neue saisonale Kampagne, die in den tiefen Norden führt. Dort erwartet nämlich ein neuer Feind: die Schänder. Und um sie zu besiegen, müssen eure Einheiten in Top-Form sein.

Was ist gerade bei Conqueror’s Blade los? Ab dem 21. Dezember startet in Conqueror’s Blade die neue Season 6, die den passenden Namen „Scourge of Winter“ trägt. Das Update ist kostenlos und ihr könnt euch direkt ins Spiel einloggen und loslegen.

