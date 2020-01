Wer in eine Schlacht zieht, muss auch entsprechend gekleidet sein. Macht mit bei unserer Verlosung zu Conqueror’s Blade und sorgt dafür, dass euer Paladin richtig schick aussieht.

Was ist gerade in Conqueror’s Blade los? Seit einem Monat verläuft in Conqueror’s Blade die zweite Season. Das Update enthielt:

Neue Einheiten „Sons fo the Steppes“

Neue kosmetische Items, die durch Challenges verdient werden können

3 neue Kampffelder

Weitere Matchmaking Features

Updates fürs User Interface

Das kostenlose MMO bringt eine Mischung aus Action und Strategie auf den Tisch. Mit eurem Kommandeur und den ihm unterstellen Einheiten könnt ihr richtig epische mittelalterliche Schlachten erleben.

Das Spiel hat sich seit Release generell spürbar verändert und ist einsteigerfreundlicher geworden. Mehr dazu in unserem Artikel:

Conqueror’s Blade: Warum es sich jetzt lohnt in das MMO einzusteigen

Was gibt es zu gewinnen? Ihr habt jetzt die Chance durch unser Gewinnspiel zum hübschesten Paladin auf dem Schlachtfeld zu werden. Wir verlosen nämlich satte 500 Codes für eine exklusive Rüstung, die es man sonst weder im Spiel noch im Cash-Shop von Conqueror’s Blade gibt.

Und so sieht sie aus:

Wie kann ich mitmachen? Um sofort einen Code für die exklusive Rüstung zu erhalten, müsst ihr in dem Gleam-Tool unten mindestens 3 Aktionen ausführen. Danach wird der Code direkt in dem Tool für euch angezeigt.

Beachtet bitte, dass es pro IP nur einen Code gibt.

Wie löse ich den Code ein? Ihr benötigt in erster Linie einen Account für Conqueror’s Blade. Wenn ihr noch keinen habt, dann könnt ihr euch auf der offiziellen Seite einen erstellen.

Loggt euch ein und geht auf diese Seite: Code aktivieren

Klickt auf „Code-Inhalte ansehen“ und danach auf „Gutscheincode aktivieren“

Die Rüstung taucht anschließend in eurem Inventar auf, wo ihr sie dem gewünschten Charakter hinzufügen könnt.

ACHTUNG: Die Codes verfallen am 29. Februar. Löst sie also am besten so schnell wie möglich ein.

Viel Spaß mit eurem Code!