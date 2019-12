Conqueror’s Blade: Warum es sich jetzt lohnt in das MMO einzusteigen

Im Action-MMO Conqueror’s Blade startete am Donnerstag die Season 2. Wir von MeinMMO haben mit den Entwicklern über Neuerungen, die größten Hürden für Anfänger und über das Feedback auf Steam gesprochen.

Was ist Conqueror’s Blade? Bei dem MMO handelt es sich um eine Mischung aus Action-RPG und Strategiespiel. Ihr selbst übernehmt die Rolle eines Kommandeurs in der Schlacht und befehligt nebenher eine Einheit.

Diese Einheit könnt ihr vor einer Schlacht ausbilden und aufwerten lassen. Selbiges gilt auch für euren Charakter, indem ihr Attributspunkte verteilt, Ausrüstung anlegt oder die Waffe wechselt, was wiederum euren kompletten Spielstil beeinflusst.

Conqueror’s Blade ist Free2Play und bietet euch einen Shop mit kosmetischen Inhalten. Im Fokus des Spiels stehen die großartigen, mittelalterlichen Schlachten und der damit verbundene Mix aus Strategie und Action-Kampfsystem. Das konnte auch unseren Autor Jürgen Horn bereits überzeugen.

Warum lohnt es sich gerade jetzt? Am 19. Dezember startete die Season 2 in Conqueror’s Blade. Sie brachte neue Einheiten und neue Karten, die für Veteranen genauso unbekannt sind, wie für Neueinsteiger oder Rückkehrer.

Zudem gab es Verbesserungen, die Anfängern zugutekommen. So werden Einheiten in den ersten Missionen nicht mehr verletzt oder komplett entfernt und sie lassen sich deutlich schneller leveln. Auch das Matchmaking wurde verbessert.

Diese Änderungen ergänzen jedoch nur, was der Entwickler Booming Games bereits im Herbst begonnen hat. Dort gab es große Anpassungen für Neueinsteiger, die dem Spiel auch zu besseren Bewertungen auf Steam verholfen haben.

Conqueror’s Blade hat sich seit Release spürbar verbessert

Was hat sich seit Release verändert? Das Action-MMO erschien am 4. Juni 2019 und hat seitdem bereits neue und große Updates bekommen. So gab es im Herbst einen Pre-Patch zur Season 1, der eine große Überarbeitung des Tutorials enthielt. Neue Spieler können seitdem:

Zusätzliche Stages im Tutorial erleben

Alle verfügbaren Waffen ausprobieren

Mehr über Einheiten und Skills lernen

Selbstständig bestimmen, welche Einheiten sie im Tutorial begleiten.

Doch auch Konnektivitäts- und Serverprobleme, Balancing und viele weitere Probleme wurden bereits im Herbst angepasst. Vieles davon Geschah auf Basis des Feedbacks der Spieler, verriet uns Jacek Pudlik, der neue Producer von Conqueror’s Blade:

Wir überprüfen unsere Bewertungen täglich. Als die ausgeglichen Reviews herauskamen, haben wir uns darauf fokussiert die wichtigsten Probleme ausfindig zu machen und sie mit den Entwicklern zu beheben. [..] Die Bewertungen gingen in der letzten Zeit nach oben und wir sind glücklich, dass wir das Feedback der Spieler umsetzen konnten.

Jacek Pudlik, der neue Producer

Wie kommen die Änderungen an? Die Reviews sind seit der Pre-Season 1 im September spürbar besser geworden. Während die Bewertung seit Release mit 64% positiven Reviews eher ausgeglichen ausfällt, bekam das MMO seit dem 1. November 86% positive Bewertungen bei 720 Reviews.

Was wird gelobt? Gelobt werden seit November vor allem:

Die bessere Balance im Vergleich zu früher

Der bessere Einstieg als früher

Kaum technische Probleme

Zudem gibt es Lob für die gute Grafik, das gute Kampfsystem und den fairen Shop. Diese Punkte haben sich jedoch seit Release kaum verändert.

Was wird kritisiert? Kritik gibt es nach wie vor für das Matchmaking ab Level 30. Ab dann wird man mit allen Spielern in einen Pool geworfen, was zu unausgeglichenen Kämpfen gegen Veteranen führt. Doch auch daran arbeiten die Entwickler bereits:

Wir arbeiten derzeit an verschiedenen Matchmaking-Möglichkeiten. Uns sind die Probleme bewusst und wir werden versuchen, im Laufe von Season II einige Lösungen zu liefern.

Ein weiteres Problem in den Reviews war der Grind für neue Einheiten. Dieses Problem behandelte der neue Patch zur Season 2 bereits, doch Producer Jacek Pudlik betonte MeinMMO gegenüber, dass das Feedback weiterhin beobachtet wird und zusätzliche Änderungen erfolgen könnten.

Das ist neu in Conqueror’s Blade

Was brachte die Season 2? Die neue Season 2 brachte allerhand Neuerungen mit sich, darunter:

6 neue Einheiten, die ihr Ingame über Herausforderungen erspielen und nicht mit Währung kaufen könnt.

3 neue Schlachtfelder. Allenburg als neue Belagerung, Emerald River für 15v15 und Klippenduell als Deathmatch-Karte.

Neue wöchentliche Herausforderungen.

Eine neue Funktion für speicherbare Armee-Strategien.

Einen neuen Battle-Pass.

Zudem gab es viele Balance-Änderungen, die nochmal in einem extra Beitrag in der kommenden Woche aufgelistet werden sollen.

Was sind das für neue Einheiten? Die neuen Einheiten bezeichnen sich als „Söhne der Steppe“ und orientieren sich am Mongolischen Reich. Dabei handelt es sich um:

Namkhan-Bogenschützen – Bogenschützen, die nicht zu Pferd unterwegs sind.

Tsereg – Angriffsinfanerie

Reiter der Selemchiden – Für schnelle Flankenangriffe bekannt.

Khorchinen – Berittene Fernkämpfer

Reiter der Khevtuulen – Berittene Bogenschützen und Schwertkämpfer zugleich.

Keshigen – Elite der schweren Kavallerie und der Schrecken ihrer Feinde.

Sie lassen sich Ingame über Herausforderungen erspielen, wobei diese nicht nur an die Season 2 geknüpft sind. Wenn die Season endet, könnt ihr also weiterhin die neuen Einheiten freispielen.

Übersicht zur Freischaltung der neuen „Söhne der Steppe“

Vorbereitung auf Ranglisten-Matches: Der Start der Season 2 dient auch als Vorbereitung auf ein neues kompetitives Feature. In 2020 sollen Ranglisten-Matches kommen, damit die Spieler ihr Künste noch besser vergleichen können.

Wie genau das System aussieht und wann es erscheint, soll bald bekanntgegeben werden.

Screenshot der neuen „Söhne der Steppe“

Was sind die weiteren Pläne für Conqueror’s Blade? Neben der Rangliste steht auch das Allianz-System im Fokus für die nahe Zukunft. So sollen im Laufe der Season 2 die Territorial-Kämpfe beginnen, in denen sich vier Fraktionen bekämpfen.

2020 soll laut Jacek Pudlik ein gutes Jahr für Conqueror’s Blade werden. Eine Roadmap mit den genauen Inhalten soll bald erscheinen.

