Zur Feier der Season 8 in Conqueror’s Blade verlosen wir 1.000 Codes für ein schickes Outfit und weitere Ingame-Items für eure Helden. Sichert euch euren Code, solange noch welche da sind.

Was ist bei Conqueror’s Blade los? In der neuesten Season von Conqueror’s Blade geht es in den Fernen Osten. Ihr reist mit euren Helden und Armeen nach China, wo die Tang-Dynastie regiert. Fast 300 Jahre lang herrschte das Kaiserhaus über das Lang und führte es in ein kulturelles goldenes Zeitalter, das ihr nun als Kampagne in Conqueror’s Blade erleben könnt.

Die neue Season bringt mit sich unter anderem:

Die neue Waffengattung Pike, die bei Nahkampfwaffen die höchste Reichweite hat

3-Sterne-Einheit Knüppelmönche

4-Sterne-Einheiten Shifu-Garnison und Modai-Batallion

5-Sterne-Einheit Shenji-Grenadiere

Im Verlaufe der Season wird außerdem die Festung Linwu ins Spiel kommen, die einst 40 Jahre lang belagert wurde. Ihr werdet dort 10vs10-Gefechte austragen können.

Den schicken Trailer zur Season 8 könnt ihr euch hier anschauen.

Was gibt’s zu gewinnen? In Zusammenarbeit mit My.Com verlosen wir 1.000 Keys, die euch beim Einlösen coole Ingame-Items aus Conqueror’s Blade verleihen werden:

Aswaran Hero Attire – seltenes kosmetisches Item. Die Drop-Rate der einzelnen Teile liegt bei je 0,5 %.

Radiant Sun Banner – kosmetisches Item

Optimal Cannon – hochwertige Version der Kanonenartillerie

Der Wert der Items liegt bei etwa 20 $.

Beachtet: Die Codes sind gültig bis zum 1. September und müssen bis dahin eingelöst werden, sonst verfallen sie.







Diese Items bekommt ihr für euren Helden in Conqueror’s Blade.

Wie kann ich mitmachen? Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, braucht ihr zunächst einen Account bei MeinMMO. Loggt euch damit ein und öffnet erneut diesen Artikel. Unten wird nun ein Registrierungs-Tool sichtbar werden, in den ihr eure Daten eintragen könnt.

Ihr werdet euren Code kurze Zeit nach der Registrierung per Mail zugeschickt bekommen. Dabei gilt das Prinzip: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Die Verlosung endet, sobald alle Codes vergriffen wurden oder am 1. September, wenn die Gültigkeit der Codes ausläuft.

Für das Gewinnspiel gelten die Regeln in unseren Nutzungsbestimmungen.

Viel Spaß mit euren Codes!