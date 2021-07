Das Mittelalter-MMO Conqueror’s Blade startet neue Saison auf Steam – Das steckt drin

Was bietet der Battle Pass? Über 100 Stufen an Premium-Belohnungen können im neuen Battle-Pass erworben werden. Darunter sind unter anderem die neue Heldenkleidung “Grimmiger Kaiser”, die Truppenuniform “Schattenlegion”, die Heldenkleidung “Eisenkrieger”, zusätzliche Emotes und weitere Waffen-Skins.

Das steckt noch in der neuen Season: In der 8. Season könnt ihr euch drei neue saisonale Einheiten freischalten und befehligen:

Hier stand die Tang-Dynastie Pate, deren fast 300-jährige Herrschaft einst das alte China in ein kulturelles goldenes Zeitalter führte. Diese Epoche inspirierte die neue Kampagne, in denen ihr unter anderem die neue Startregion Longting mit der Metropole Hao Jing erkundet.

Was ist neu in Season 7? Nachdem in Season 7 wilde Wikinger das Spiel aufgemischt haben, geht es mit Season 8 „Dynasty“ weg von Europa und hin in den Fernen Osten nach China.

