In Conqueror’s Blade kommen die Wikinger, lassen euch endlich eure Helden weiter verbessern

Publisher MY.GAMES und das Entwicklerstudio Booming Tech starten die neue Season 7 des PC-MMOs Conqueror’s Blade. In dieser bekommt ihr es mit Wikingern zu tun, die euch mittels Runen euren Helden weiter verbessern lassen.

Was ist neu in Season 7? Nach Season 6 Scourge of Winter bleibt Conqueror’s Blade dem Norden treu. Saison 7 Wolves of Ragnarok bringt neue Wikinger-Einheiten mit sich. Mit diesen ist es möglich, eine ganze Streitmacht aus den nordischen Kriegern aufzustellen. Zu den Einheiten gehören:

Schildmaiden – Flexible Kämpferinnen, die schnell zwischen Schild sowie Schwert und Speer wechseln können. Speere helfen gegen berittene Einheiten, Schwerter bieten mehr Schlagkraft. Mehrere Schildmaiden können eine Schildmauer als Verteidigungsformation bilden.

– Flexible Kämpferinnen, die schnell zwischen Schild sowie Schwert und Speer wechseln können. Speere helfen gegen berittene Einheiten, Schwerter bieten mehr Schlagkraft. Mehrere Schildmaiden können eine Schildmauer als Verteidigungsformation bilden. Berserker – Die zwar leicht gepanzerten, dafür schwer bewaffneten Nahkämpfer nutzen bevorzugt Stoßangriffe mit zwei Doppeläxten.

– Die zwar leicht gepanzerten, dafür schwer bewaffneten Nahkämpfer nutzen bevorzugt Stoßangriffe mit zwei Doppeläxten. Söhne Fenrirs – Eine Gruppe von Fanatikern, die auf Geschwindigkeit setzt. Sie sind so schnell, dass sie mit einer besonderen Einheitenformation sogar Ziele aus der Distanz attackieren können.

Den neuen Trailer zur Season 7, der die neuen Einheiten demonstriert, könnt ihr hier anschauen:

Die drei Klassen werden in der Community schon diskutiert (via reddit). Denn sie bieten einige interessante Features, auf welche sich die Spieler freuen. Dazu gehören die Sturm-Fähigkeit der Schildmaiden, mit der sie geschlossen unter dem Schutz der Schilde auf ihre Gegner zustürmen können.

Das steckt noch in der neuen Season: Ebenfalls neu im Mittelalter-MMO ist das Runensystem. Mit diesem ist es möglich, euren Charakter anhand von Runen zu verbessern. Diese Runen setzt ihr in eure Ausrüstung ein. Sie stellen eine Ergänzung zu euren Waffenfertigkeiten und zu eurem Spielstil dar. Ihr schaltet neue Runen anhand eurer Saisonstufe frei. Sie werden am Ende einer Season wieder zurückgesetzt.

Das Runensystem wird ebenfalls unter den Fans des MMOs diskutiert. Eine zusätzliche Möglichkeit, den Charakter mit Runen zu verbessern, ist für die Spieler hochinteressant, da dies die Meta der Klassen durcheinanderwirbeln und so für frischen Wind sorgen könnte (via reddit). Dadurch könnten Klassen jetzt wieder interessanter werden, die zuvor eher schwach waren. Allerdings hoffen die Spieler darauf, dass es durch das neue System nicht zu Balancing-Problemen kommt.

Darüber hinaus könnt eure neuen Wikinger-Einheiten gleich auf einem weiteren, großen Schlachtfeld auf die Probe stellen und sie gegen eure Gegner einsetzen.

Was bietet der Battle Pass? Ebenfalls mit dabei ist ein neuer Battle Pass. Dieser enthält über 100 exklusive saisonale Belohnungen. Dazu gehören kosmetische Items, die von nordischen Sagen und Mythen inspiriert sind und so manches Wikinger-Fanherz höher schlagen lassen.

Nordische Band Heilung liefert den Soundtrack

Was ist noch interessant? In den beiden Trailern zu Season 7 des MMOs Conqueror’s Blade hört ihr außergewöhnliche Musik. Diese stammt von der nordischen Band Heilung. Gesungen wird in Altnordisch, was von der Völuspá – einer Prophezeiung des Ragnarök aus der Poetischen Edda inspiriert ist.

Die Band wurde 2014 von Kai Uwe Faust und Christopher Juul von Euzen gegründet. Sängerin Maria Franz kam später hinzu. Ihr könnt die beiden Songs Galgaldr und Alfadhirhaiti in den Trailern hören.

Ihr würdet gerne in Conqueror’s Blade einsteigen? Wir haben einige Tipps zum Start für euch.