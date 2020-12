Neues Update in Conqueror’s Blade sieht aus wie ein Game of Thrones MMO

Mit der neuen Erweiterung Scourge of Winter erlebt ihr im PC-MMO Conqueror’s Blade ein Abenteuer, das an die Serie Game of Thrones erinnert.

Was ist das für ein Update? Scourge of Winter startet Season 6 im MMO Conqueror’s Blade und führt nach der letzten Season wieder eine neue Region ins Spiel ein, die euch in den hohen Norden führt.

In der Ostaria-Region ist eine finstere Armee eingefallen, die Schänder, auch bekannt als Geißel des Winters. Die Bewohner des Landes fliehen in den Süden und flehen um Hilfe. Ihr macht euch mit eurer Armee aus, um den Norden zu befreien und dem Eis und der Kälte zu trotzen.

Diese saisonale Kampagne könnt ihr ab sofort bis zum 14. März im Mittelalter-MMO spielen. Am Ende erwartet euch noch ein spannender Abschluss.

Conqueror’s Blade führt euch in den eisigen Norden

Woran erinnert das? Schaut ihr euch den Trailer zu Scourge of Winter an, dann erweckt dieser durchaus den Eindruck der Serie Game of Thrones. Eine Stadt, die an Winterfell erinnert, liegt in Schutt und Asche. Gewaltige Armeen treffen in der winterlichen Landschaft aufeinander.

Was bietet das Update noch? Neue Einheitenbeförderungen sind mit dabei. Ihr könnt 3-Sterne-Landsknechte zu Hellebardisten befördern, die mit höherer Effizienz und stärkeren Rüstungen attackieren sowie eine modifizierte Hellebarde nutzen.

Weitere Einheitenbeförderungen wie die Freibauern und Feuerlanzenträger folgen im Verlauf der saisonalen Kampagne.

Ihr könnt euch außerdem im neuen Hub mit anderen Spielern treffen. In der Taverne zum Königsfalken warten NPCs auf euch, die euch mit neuen Missionen versorgen.

Zudem wird dynamisches Wetter eingeführt. Ihr müsst in den Schlachten mit Schneefall oder sogar einem heftigen Blizzard rechnen und dies in eure Strategien mit einfließen lassen.

Was bietet der neue Season Pass? Der Season Pass enthält über 100 kostenlose Belohnungen sowie Premium-Items. Darunter sind neue Gewänder und Waffen. Es ist sogar möglich, die mächtige Garnitur des Erlösers freizuspielen sowie eine Truhe der Geißel des Winters und die Garnitur des Archons. Zudem sind 11 neue Waffenskins mit dabei.

Das erwartet euch Ende Dezember: Am 29. Dezember wird mit Lehen in Trümmern ein neuer PvE-Modus eingeführt. In diesem ist es eure Aufgabe, gestohlene Ländereien zurückzuerobern. Dazu müsst ihr Marodeure vertreiben und anschließend die Gebiete wieder aufbauen.

Ihr würdet gerne in Conqueror’s Blade einsteigen? Hier findet ihr einige Tipps zum Start.