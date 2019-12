Zu Weihnachten verlosen wir bei MeinMMO für euch coole Kelche von Conqueror’s Blade. Zu jedem Kelch gibt es außerdem einen Code mit Ingame-Items im Wert von über 50€.

Was ist aktuell bei Conqueror’s Blade los? Das Action-Multiplayer-Game von Booming Games ist in seine zweite Season namens „Wrath of the Nomads“ durchgestartet. Diese dreht sich um den legendären Feldherren Genghis Khan.

Entsprechend passend sind auch die neuen Inhalte der Season und des Battle Passes. Dazu gehören:

Neue Einheiten „Sons fo the Steppes“

Neue kosmetische Items, die durch Challenges verdient werden können

3 neue Kampffelder

Weitere Matchmaking Features

Updates fürs User Interface

Die Season ist mittlerweile live und ihr könnt direkt einsteigen, da Conqueror’s Blade free-to-play ist.

Den Release-Trailer zu Season 2 könnt ihr euch hier anschauen:

Was gibt’s zu gewinnen? Wir von MeinMMO verlosen unter allen Teilnehmern 5 coole Kelche von Conqueror’s Blade, die sich in jeder Gamer-Sammlung sehen lassen können.

Die Gewinner werden außerdem je einen Code für das Item-Pack „Dunkler Schnitter“ mit folgenden Boni aus dem Spiel erhalten:

75.000 Silbermünzen

Bekleidung des Kolossgenerals

Kiralyi-Reittierrüstung

90 Tage Premiumaccount

Die Codes haben einen Wert von je etwa 55€ und eignen sich sowohl für Veteranen-Spieler, als auch für komplette Neueinsteiger.

Conqueror’s Blade: Warum es sich jetzt lohnt in das MMO einzusteigen

Wie kann ich teilnehmen? Um bei dem Gewinnspiel mitzumachen, müsst ihr in dem Gleam-Tool weiter unten mindestens eine Aktion ausführen. Weitere Aktionen sind nicht notwendig, werden aber eure Chancen auf Gewinn erhöhen.

Das Gewinnspiel endet am 1. Januar 2020. Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

Viel Glück und frohe Weihnachten wünscht MeinMMO!