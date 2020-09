CoD Warzone: Streamer macht nach, was er in coolem TikTok-Video sieht – Scheitert grandios

In Call of Duty: Warzone hat ein Spieler einen scheinbar genialen Trick benutzt, um sich einen dringend nötigen Vorteil zu verschaffen. Doch der Trick von TikTok war grober Unfug und der Spieler ging elendig zugrunde, anstatt fett zu gewinnen.

Was ist passiert? LuckyChamu ist ein Streamer, der in Warzone unterwegs ist. Dort hat er schon massig Kills gesammelt und war schon in Turnieren mit den Größen der Szene unterwegs. Doch in einer Situation in Warzone hat er alles andere als geglänzt.

Die Warzone-Runde war schon weit fortgeschritten und es waren nur noch drei andere Teams im Spiel. Von LuckyChamus Quad-Team waren aber auch nur noch er und ein Mitstreiter übrig.

Um einen Vorteil zu bekommen, wollte LuckyChamu von der Spitze eines Hochhauses hinunterspringen und durch diesen schnellen Positionswechsel den Gegner überraschen.

Doch wie soll man schnell von ganz oben nach ganz unten kommen? Gut, dass LuckyChamu einen todsicheren Tipp dazu jüngst auf TikTok gesehen hatte …

TikTok-Trick bringt nur Tod und Spott

Das sagt TikTok: Auf der Video-Plattform TikTok gibt es einen Beitrag mit 350.000 Views und um die 27.000 Likes. Darin wird erklärt, dass man jeden Sturz aus jeder Höhe überlebt, wenn man am Ende auf einem Müllcontainer landet. Das wird auch im Video eindrucksvoll demonstriert.

So ging das alles aus: „Warum also das nicht mal ausprobieren?“, dachte sich wohl LuckyChamu und sprang hinunter. Unten war nämlich tatsächlich ein Müllcontainer.

Doch anstatt dort sicher zu landen und leichtfüßig wie eine Fee davon zu hüpfen, brach sich LuckyChamus Operator alle Knochen und war erledigt.

Bro, ich hab‘ ein verdammtes TikTok gesehen und da hieß es, dann man auf die verdammte Mülltonne springen kann, Bro!

Während LuckyChamu dies vorwurfsvoll von sich gab, lachte sich der Chat im Hintergrund tot.

Was war am TikTok falsch? Da man im TikTok-Video genau sehen kann, dass der Spieler den Sprung überlebt, gehen einige Fans davon aus, dass die Aktion einmal möglich war und seitdem gepatcht wurde. Das Video wurde anscheinend auch erneut auf TikTok hochgeladen, was diese Theorie recht plausibel macht. Allerdings sieht man im TikTok auch, dass es sich dabei um eine Runde „Bodenkrieg“ aus dem Multiplayer-Modus handelt und hier sind manche Regeln generell etwas anders, als im Battle Royale. Dass es in einigen Dingen solch starke Abweichungen gibt, wird wohl so manchen Soldaten erst jetzt klar.

Jedenfalls ist die Aktion ein gutes Beispiel dafür, dass man nicht alles glauben soll, was man im Internet sieht oder liest. Eine weitere dumme Aktion, die einem Spieler den sicheren Sieg gekostet hat, könnt ihr hier sehen. Hier hat ein Spieler eigentlich schon gewonnen, aber durch menschliches Versagen ging doch noch alles in die Hose.