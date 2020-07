Spieler in CoD MW steht kurz vor Sieg, doch am Ende gewinnt menschliches Versagen

In Call of Duty: Modern Warfare kann es manchmal echt fies ablaufen. Ein Spieler stand kurz vor dem Rundensieg und hatte schon alle Gegner erledigt – am Ende verlor er trotzdem.

Darum geht es: Ein Clip zeigt eine Runde im Modus Suchen & Zerstören. Es sind nur noch 2 Spieler übrig und die Bombe muss noch platziert werden.

Obwohl der Verteidiger schlau spielt, verliert er dennoch. Der Grund dafür war menschliches Versagen seinerseits.

Spieler versagt total – Verschenkt sicheren Runden-Sieg

Das ist der Clip: Das reddit-Video hat bereits knapp 10.000 Upvotes (Stand: 14. Juli um 11:00 Uhr) und zeigt die leidige Situation:

Während der Angreifer die Bombe platziert, kommt es zum Schusswechsel. Der Verteidiger sitzt in beliebtesten Camper-Haus auf Piccadilly und schießt aus dem Fenster. Am Ende ist die Bombe platziert, doch der Angreifer ist auch ausgeschaltet.

Nun muss der Verteidiger nur noch die Bombe entschärfen und kann damit den Sieg holen. Es gibt keine Gegner mehr, sodass die Aufgabe recht leicht scheint.

Dann passiert aber das Unglaubliche: Der Verteidiger hat ein paar Schüsse abbekommen und daher keine volle Gesundheit mehr. Dennoch springt er aus dem Fenster, damit er die Bombe entschärfen kann.

Hätte er volles Leben gehabt, dann hätte er den Sturz überlebt, doch wegen seiner geringen Gesundheit stirbt er bei dem Sprung.

Die Runde geht daher an die Gegner. Sie haben immerhin die Bombe platziert und da niemand mehr zur Entschärfung am Leben war, geht der Sieg an sie.

Gibt es noch mehr solcher Clips? Zuletzt zeigte ein Spieler seine geniale Kill-Cam. Dabei sah man die Gegner wie Ballerinas gleichzeitig durch die Luft fliegen.

Ein anderer Clip zeigte einen viel kritisierten Spielstil. Dieser wurde aber von klassischer Musik und tollen Schnitten untermalt, sodass daraus ein Video geworden ist, was in der Community für Begeisterung sorgte und zahlreiche Upvotes sammeln konnte.