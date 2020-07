In Call of Duty: Modern Warfare begeistert aktuell ein Granatenwurf, der gleich 3 Spieler synchron in die Luft jagt. Zuschauer vergleichen das schon mit einer Ballerina.

Darum geht es: Der reddit-User SeaSaltDaisy hat auf reddit einen Clip von seinem spektakulären letzten Kill hochgeladen. In der Kill-Cam sieht man, warum der Kill so beeindruckend war. Er selbst bezeichnet das Ganze als „Beste finale Kill-Cam, die ich jemals gesehen habe.“

Der Clip hat bereits über 22.000 Upvotes (Stand: 12. Juli um 10:00 Uhr) und zahlreiche Kommentare, die sich über die Aktion amüsieren.

Granatenwurf lässt Gegner zur Ballerina werden

Das ist der Clip: Wir binden euch hier das Video von den spektakulären letzten Kills ein:

Der Spieler war noch alleine gegen einige Mitspieler, die sich allesamt in einem Raum verschanzt haben. Daraufhin warf er eine Semtex-Granate in die offene Tür.

In der Zeitlupe der Kill-Cam sieht man dann die überraschten Spieler nur noch wegrennen. Doch da war es schon zu spät.

Die Granate explodierte und 3 Spieler flogen gleichzeitig und in die gleiche Richtung in die Luft. Es sieht ein wenig nach einem einstudierten Sprung aus, denn sie fliegen allesamt synchron weg.

Was sagen Zuschauer dazu? Die Zuschauer vergleichen die 3 Opfer direkt mit Ballerinas, die synchron in die Luft springen. Der User DXTOanto stellt die Gedanken der Gegner nach: „Semtex landet bei der Tür. ‚Ok Leute, genau wie im Training! Und 1,2,3,4 1,2,3,4‘, dann springt jeder wie eine Ballerina.“

Gibt es noch mehr Clips? Zuletzt sorgte ein Clip aus der Warzone für Aufsehen. Dabei nutzte ein Spieler einen alten Trick, um seine Gegner rauszulocken.

Ein Clip aus Modern Warfare sorgte für eine Welle des Lobes. Dort zeigte ein Spieler den Spielstil, den wohl jeder hasst. Dabei untermalte er das Ganze mit klassischer Musik und kreierte daraus ein echtes Kunststück. Am Ende gab es zehntausende Upvotes auf reddit.