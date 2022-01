In Call of Duty: Vanguard sorgte eine neue Granate für flammende Infernos, mit denen niemand so wirklich zurecht kam. Nach knapp einem Monat kommt nun eine Lösung für die Probleme.

Was ist das Problem mit der Granate? Bei dem Item handelt es sich um die Brandgranate, die am 08. Dezember 2021 mit der Season 1 zu CoD Vanguard kam. Spieler konnten diese über den kostenlosen Teil des Battle Pass freischalten, indem man ausreichend levelte.

Doch kaum hatten die ersten Spieler das neue Spielzeug in den Händen, offenbarten sich die Probleme:

Die Brandgranate richten durch Flammen viel Schaden an Gegnern an.

Der Nebel aus der Granate verdeckt die Sicht maßgeblich und bringt mehr Unordnung ins Spiel, als viele für Gut befinden.

Es gibt keine richtige Gegenwehr gegen die Brandgranate.

Insbesondere beliebte, kleine Maps wie Shipment oder das Haus waren durch Brandgranaten-Spams dermaßen voll mit Flammen und Rauch, dass manche sie als nahezu unspielbar bezeichneten.

Die Brandgranate wurde so eine eventuell etwas zu starke Ergänzung der besten Waffen in CoD Vanguard. Nun meldete sich Sledgehammer Games über Twitter zu der Problematik. Die Entwickler haben an Lösungen gearbeitet, die demnächst ins Spiel kommen sollen.

Schwächere Brandgranate, bessere Gegenmaßnahmen

So wollen die Entwickler das Problem lösen: Wie Sledgehammer Games über Twitter bekannt gab, wird das Problem aus gleich mehreren Richtungen angegangen.

Ursprünglich sei das Ziel der Brandgranate gewesen, dass Spieler damit freie Räume auf der Map eingrenzen konnten. Das hat auch geklappt – allerdings sei die Granate für kleine Maps nicht richtig gebalanced gewesen, so die Entwickler.

In einem ersten Schritt sollen nun die folgenden Änderungen kommen:

Der Gesamt-Schaden der Brandgranate wird heruntergesetzt. Es soll in den Core-Modes weiterhin schmerzen, durch die Flammen zu rennen – aber man könne sich davon erholen.

Der Perk “Fortified” wird Feuer-Schaden merklich reduzieren. Das beinhaltet auch den direkten Schaden, wenn man von einem Molotov getroffen wird.

Der Perk “Dauntless” wird komplette Immunität gewähren, wenn man durch Feuer rennt. Allerdings gibt er keinen Schutz gegen direkten Feuer-Schaden, wenn man von einer entsprechenden Waffe wie dem Flammenwerfer getroffen wird.

Mit diesen Schritten will man die Probleme schonmal eindämmen. Außerdem soll zu einem späteren Zeitpunkt der Areal-Effekt von Rauch und Flammen der Brandgranate reduziert werden, damit das Item besser zu kleinen Maps und Indoor-Arealen passt.

Das sagen die Spieler: Im Subreddit zu CoD Vanguard kommen die Änderungen gut an. Dort freut man sich, dass die Probleme möglicherweise bald der Vergangenheit angehören:

“Endlich”, schreiben gleich mehrere User (via reddit).

“Das sind einige großartige Änderungen. Hoffentlich kommt es nicht mit 50+ Bugs”, schreibt User RJE808 (via reddit).

“Dauntless ist jetzt ein wichtiger Perk. Widerstand gegen Bewegungseffekte, Immunität gegen ‘Piercing Vision’ und jetzt auch noch Immunität gegen Feuer” stellt User JacktheStoryteller fest (via reddit).

Gleichzeitig betonen aber einige, dass sie auf weitere Einschränkungen hoffen. Gerade die Sichtbehinderung durch den Rauch sowie Screen-Shakes wollen einige Spieler reduziert sehen.

Wie sich die Änderungen auswirken dürfte sich zeigen, sobald sie live im Spiel sind. Sucht ihr aktuell nach Alternativen in der Shooterwelt? Dann findet ihr hier die 15 besten Multiplayer-Shooter für PC, Switch, PS4, PS5 und Xbox.