Fans sind sauer über neuen Skin in CoD Vanguard: „Das ist Copy/Paste für 15 €“

Zu den Feiertagen 2021 hat Call of Duty: Vanguard einige neue Skins in den Shop bekommen. Diese gibt’s im Bundle für Premium-Währung – also für echtes Geld. Ein Skin soll jedoch eine dreiste Kopie von einer Waffe sein, die es in einem früheren CoD vor 4 Jahren schon umsonst gab. Das kritisieren zumindest einige Spieler.

Was ist das für ein Skin? Das „Secret Santa“-Bundle ist aktuell im Shop von CoD Vanguard und kostet dort 1.500 CoD Coins. Umgerechnet sind das grob 15 €. Im Bundle enthalten sind:

2 Waffen-Skins: Dasher und Blitzen

2 Embleme: Zerbrechlich und Schüttel das ab!

Talisman „Verpack das!“, eine Weihnachtsgans

Vollstecker „Lichter aufhängen“

Highlight-Intro „Nicht spicken!“

Der Dasher-Skin sorgt dabei gerade für Unmut unter Fans. Dabei handelt es sich um einen Bauplan für die Kampfflinte, eine der aktuell stärksten Waffen in CoD Vanguard. Allerdings ist nicht das Setup selbst das Problem.

Schon in der Vergangenheit gab es Vorwürfe, dass einige Baupläne „Pay2Win“ seien. In diesem Fall ist jedoch das Aussehen ein Problem. Den Skin machen die hölzernen Griffteile, ein eingebrannter Soldat sowie die Aufschrift „Trench Runner“ aus.

Fans zeigen jedoch auf, dass der Skin einer bestehenden Waffe aus einem alten CoD-Teil sehr ähnlich sieht.

Dieser Waffen-Skin macht Spieler gerade sauer.

„Trench Runner“ war schon in World War II – Kostenlos

Das ist die Kritik: Den nahezu identischen Skin gab es bereits in Call of Duty: World War II im Jahr 2017. Einige Abwandlungen gibt es zwar, wie etwa die Farbe des Holzes oder die genaue Anordnung der Aufsätze sowie den Brathähnchen-Anhänger, der standardmäßig dranhängt.

Für Fans ist das jedoch kein Grund, für diesen Skin zu zahlen. Sie sind sauer, denn:

Früher soll der Skin kostenlos gewesen sein. Man soll ihn über Herausforderungen und mehr freigeschaltet haben, nicht über den Shop.

Den neuen Dasher-Skin gibt es jedoch aktuell nur als Teil des kostenpflichtigen Bundles. Selbst, wer nur diesen Skin haben will, muss also den vollen Preis von 1.500 Münzen zahlen. Sich die Flinte wie in WWII zu erspielen, ist nicht möglich.

Das ist der “Trench Runner”-Skin aus WWII im Vergleich. Bildquelle: reddit.

So reagieren Fans: Auf reddit beschweren sich die Fans deswegen. Dort heißt es etwa: „Das Secret-Santa-Bundle ist einfach nur Copy/Paste einer kostenlosen WWII-Variante, die nun für 15 $ verkauft wird. Ich konnte meinen Augen nicht trauen, als ich das gesehen und realisiert habe, was es ist“ (via reddit.com).

Weitere Nutzer steigen ein und beschweren sich darüber, dass zu wenig Mühe in die Skins fließe. Im Vergleich zu den Vorgängern Modern Warfare und Cold War seien die Vanguard-Skins enttäuschend.

Von anderen heißt es, man solle die Bundles dann eben einfach nicht kaufen. Man könne das Spiel auch genießen, ohne Geld in Kosmetika zu stecken.

Es gibt sogar Vorwürfe, dass die Entwickler viel mehr Zeit in neue Skins und zu wenig in die Problembehebung investieren würden. Allerdings erschien erst kürzlich ein neues System, welches dem größten Kritikpunkt seit Jahren endlich beikommen soll:

