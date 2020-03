Der bekannte CoD-Leaker „TheGamingRevolution“ bekam ein paar neue Infos von Dataminern zum Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Diesmal geht es um das Level-System, Einzelheiten zum „Free to Play“ und einen verrückten Spielmodus.

Was sind das für Infos? Der YouTuber „TheGamingRevolution“ hat erneut frische Infos von seinen Dataminer-Kumpels bekommen. Der bekannte Warzone-Leaker brachte schon so einige „geheime“ Informationen ans Tageslicht und es wird spannend, zu sehen, was sich am Ende als richtig herausstellt.

Dieses Mal geht es um:

Warzone-Level-System

Einzelheiten zum „Free to Play“

einen besonderen Spielmodus

Dass der Battle Royale „Warzone“ von Call of Duty: Modern Warfare bald startet, scheint immer sicherer zu werden, doch offizielle Infos gibt es bislang nicht. Deshalb vertrauen wir weiter auf die Weisheit der Daten und schauen uns an, wie die Mechaniken der „Warzone“ funktionieren könnten.

Denkt also bitte daran: Alles, was hier vorgestellt wird, sind Interpretationen von Daten und keine sicheren Infos. Eine gehörige Portion Skepsis ist angebracht.

So könnte der Ladebildschirm aussehen…

Call of Duty: Modern Warzone – Das Warten geht weiter

Wie soll das Level-System funktionieren? Der YouTuber liest aus den vorhandenen Daten, dass das Level- und Fortschritts-System der „Warzone“ dasselbe ist, wie in Modern Warfare. Dazu gehören:

Der Rang

Die Waffen-Level

Der Battle-Pass-Fortschritt

Diese Dreifaltigkeit des aktuellen CoD-Fortschritts gilt dann wohl auch für den Battle Royale. Wir können also unsere freigespielten Sachen des Multiplayers oder auch des harten Koop-Modus „SpecOps“ mit in die Warzone nehmen, wie Operators oder Cosmetics.

Das bedeutet aber auch, dass Soldaten, die bereits den Battle-Pass und ihre Waffen auf dem Maximum haben, in der „Warzone“ unterbeschäftigt sein könnten.

Für „TheGamingRevolution“ Grund genug zu spekulieren, dass der Warzone-Release zusammen mit einem Season-Start fällt. Das würde bedeuten, dass wir noch einen weiteren Monat auf den CoD-BR warten müssten, bis die Season 3 startet – oder noch länger.

Der Größen-Vergleich der CoD-BR-Modi. Der Kasten unten links zeigt die Größe der BlackOut-Map, dem Battle Royale des Vorgängers. Quelle: Twitter

Was gibts zum „Free to Play“ zu wissen? Die Daten deuten hier wohl in die Richtung, dass die F2P-Variante der „Warzone“ etwas eingeschränkt kommen könnte.

Es sieht so aus, als könnten Spieler der kostenlosen Ausführung nicht den maximalen Rang erreichen oder besondere Operators benutzen. „TheGamingRevolution“ meint, dass er es zwar klasse findet, wenn der BR als F2P kommt, doch solche Einschränkungen einzubauen, um den Spielern den Kauf des ganzen Spiels schmackhaft zu machen, findet er unangebracht.

Wie die kostenlose Version dann aussieht oder ob die „Warzone“ überhaupt als freie Version kommt, muss sich erst noch zeigen.

Welcher Spielmodus wurde gefunden? Die Daten weisen schon eine Weile daraufhin, dass es ein „Plunder-System“ in dem Battle Royale geben wird. Wir können während der Runden die Währung „Plunder“ sammeln und damit Ausrüstung anfordern oder bei Banken, die auf der ganzen Map verteilt sind, abzugeben, um XP zu sammeln.

Die mögliche Battle-Royale-Map mit Standorten der „Plunder-Banken“ – Quelle: YouTube – TheGamingRevolution

Diese Funktion spielt wohl auch eine wichtige Rolle beim Variieren des Spiel-Erlebnisses. „TheGamingRevolution“ spricht von einem Spielmodus namens „Blood Money“. Er kann selbst nur vermuten, was dahinter steckt, aber es handelt sich wohl um einen Modus, bei dem das Sammeln von Plunder im Mittelpunkt steht und nicht das Erledigen der Gegner.

Es gab schon früher Infos darüber, dass wir die Warzone-Map möglicherweise auf verschiedene Arten betreten und verlassen können. Mit diesem Modus könnte das Battle Royale ganz anders aufgezogen werden und vielleicht eher wie die Raids von „Escape from Tarkov“ ablaufen. Wir haben dann ein bestimmtes Ziel, müssen das erledigen und uns gegen feindliche Spieler wehren, denen wir zufällig begegnen, während die auf ihrer eigenen Mission sind.

Hier findet ihr eine Zusammenstellung von Gameplay-Leaks und Infos über den möglichen Ablauf der Warzone-Matches:

Modern Warzone – Alle Infos zu Release, Inhalt und Größe

Spieler drehen durch und ich auch

Wann kommt endlich die Warzone? Hier gibt es immer noch keine offiziellen Infos. Viele Spieler glaubten, der 3. März wäre ein sicheres Datum für den Release. Es gibt einen Haufen Easter Eggs und ingame-Infos, die mit diesem Datum zusammenhängen. Statt des Battle Royals bekamen wir aber das Tomogunchi. Nett, jedoch kein Ausgleich für handfeste Infos zur „Warzone“.

Wann ist der nächste Termin? Der nächste mögliche Release-Termin und aktuell auch das letzte geleakte Datum im Umlauf, das noch vor Beginn der Season 3 ansetzt, ist der 10. März. Der Termin geht schon länger rum und bleibt damit weiter aktuell.

Ob der Modus am 10. März kommt, ob er „Free to Play“ sein wird und ob ich den nächsten Termin überstehe, wenn der BR wieder nicht kommt, wird sich zeigen. Doch so langsam ist die Luft aus dem Hype raus und die Entwickler sollten ernsthaft überlegen, ob es nicht an der Zeit ist, die ersten offiziellen Info-Happen unter die Leute zu bringen.

