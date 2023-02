Battlefield bekommt wieder Story-Kampagnen wie früher – Verspricht „das alte Gefühl“ und moderne Innovationen

Battlefield 2042 verzichtete zuletzt vollkommen auf Einzelspieler-Kampagnen. Doch nun stellt EA Ressourcen zusammen, um zukünftig wieder voll auf dem Gebiet durchzustarten. Dabei planen die Spielemacher Großes.

Battlefield 2042 hatte keine Einzelspieler-Kampagne, die früher im Franchise üblich war. Jedoch soll sich das jetzt wieder ändern.

EA DICE stellt dafür aktuell ein eigenes Team zusammen, das Ridgeline Games bei der Entwicklung der Einzelspieler-Kampagne unterstützen soll. Die Spielemacher äußern sich zu dem Vorhaben und haben große Pläne für die Battlefield-Kampagne.

Hier sehr ihr einen Trailer zur neusten Season 4 von Battlefield 2042:

Das sind die Pläne für die Einzelspieler-Kampagne

Wer arbeitet an der Einzelspieler-Kampagne? Am 08. September 2022 gab EA bekannt, dass mit Ridgeline Games nun ein weiteres Studio an der Entwicklung des Battlefield-Franchises mitarbeite. Ridgeline Games ist in Seattle ansässig und wird vom Halo-Creator Marcus Lehto geleitet (via news.ea.com).

Der Fokus des Studios soll darauf liegen, eine narrative Kampagne, verortet im Battlefield-Universum, zu kreieren. Doch dabei bleibt es nicht: Daneben wird noch ein zusätzliches Team von EA DICE zur Verfügung gestellt, um bei der Entwicklung zu unterstützen.

Was sagen die Spielemacher zum Vorhaben? Vice President und General Manager von EA DICE, Rebecka Coutaz, erklärt: „Unsere Entscheidung, unser Einzelspieler-Team hier bei DICE auszubauen, ist ein proaktiver Ansatz, der unsere globalen Teams mit den Ressourcen ausstattet, die sie zu einem frühen Zeitpunkt benötigen, während wir uns auf das nächste Battlefield-Erlebnis vorbereiten“ (via GamesIndustry.biz).

Dabei äußert sie sich optimistisch, was die Pläne zur Kampagne angeht: „Wir verfügen über immense Stärken und Möglichkeiten innerhalb unserer drei globalen Studios, wobei jedes Team seine eigenen tiefgreifenden Franchise-Erfahrungen mitbringt. Jetzt sind wir in der Lage, die Möglichkeiten zu erweitern und von neuen Talenten zu profitieren, die Ridgeline dabei helfen werden, das nächste Kapitel der Franchise zu schreiben“.

Damals zum enttäuschenden Launch von Battlefield 2042 sprach Rebecka Coutaz Klartext.

Dazu ergänzt Marcus Lehto, Chef von Ridgleline Games: „Unsere Vision, zusammengenommen mit ihrer Erfahrung mit der Franchise, wird uns dabei helfen, eine Einzelspieler-Kampagne zu entwickeln, die die Spieler auf neue Art und Weise fesseln wird, während sie gleichzeitig den klassischen Elementen treu bleibt, die Battlefield so einzigartig machen.“

Man möchte also die alten Gefühle wecken und mit Innovationen anreichern, um Battlefield-Kampagnen in die Zukunft zu führen.

Hier findet ihr noch eine Liste mit den 14 besten Multiplayer-Shooter 2023 für PC, Switch, PS4, PS5 und Xbox.