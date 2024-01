Baldur’s Gate 3 wird nie in den Xbox Game Pass oder zu PS Plus kommen – Boss macht klare Ansage

In so einer Welt müsse man die Chefs der Abo-Dienste vom eigenen Spiel überzeugen und nicht mehr die Spieler. Das wäre ein großer Rückschritt.

Vincke sagt: Content bleibe König. Aber es werde immer schwerer, guten Content zu entwickeln, wenn Abo-Dienste das dominante Modell werden. Denn dann würde eine kleine, ausgewählte Gruppe von Personen bestimmten, was auf den Markt kommt und was nicht.

„Ihr werdet unsere Spiele nicht in einem Abo-Dienst finden, auch wenn ich anerkenne, dass so ein Dienst für viele Entwickler eine Möglichkeit ist, ihr Game zu entwickeln. Ich habe damit kein Problem. Ich möchte einfach nur sicherstellen, dass andere Wirtschafts-Modelle nicht sterben, weil auch sie wertvoll sind.“

Wer vorhatte, sich das Rollenspiel-Epos Baldur’s Gate 3 einmal günstig in einem Gaming-Abo zu ziehen, wird enttäuscht. Der Boss von Larian, Swen Vincke, gab den Abo-Diensten wie Xbox Game Pass oder PS Plus gerade eine klare Absage – aus ideologischen Gründen.

