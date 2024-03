Baldur’s Gate 3: Irrer Build setzt nur auf Bewegung, greift nie an, schafft Honour Mode ohne Probleme

Der Honour-Mode in Baldur’s Gate 3 bringt so einige Spieler ins Schwitzen. Andere wiederum sehen es als Herausforderung an, den Schwierigkeitsgrad mit persönlichen Herausforderungen zu beenden. Ein Spieler hat nun einen Build gebaut, mit dem er nur noch zwei Buttons drücken muss, um seine Gegner zu töten.

Der Youtuber Fracture hat den Honour-Modus in Baldur’s Gate 3 geschafft, ohne mit seinem Charakter auch nur einen Angriff zu verwenden. Er läuft mit seinem Charakter einfach auf und ab, bis der Gegner tot ist. In Akt 3 fällt sogar das Laufen weg.

Damit ihr ebenfalls ohne die Hände eures Tavs schmutzig machen zu müssen durch Baldur’s Gate 3 kommt, haben wir den Build für euch analysiert und alle Informationen zusammen getragen.

Dieser Build basiert auf passivem Schaden und Geschwindigkeit. Wenn ihr euren Charakter entsprechend aufbauen wollt, sammelt alle Items auf, die euch schneller machen. Je mehr Bewegung euer Charakter in einer Runde hat, desto mehr Schaden pro Runde könnt ihr machen.

Hier könnt ihr euch Fractures Video im Original ansehen:

Und so geht’s: Gegner besiegen im Vorbeigehen

Hier gehen wir im Detail darauf ein, welche Items und Klassen Fracture für den Build genutzt hat, um ihn funktionieren zu lassen.

Braucht ihr bestimmte Klassen?

Für den Build solltet ihr die folgenden Klassen nehmen:

Level 1: Magier Nutzt Federfall und erweitert eure Sprungweite, um möglichst schnell von A nach B zu kommen.

Level 2: Kleriker der Eilistraee Als ein solcher Kleriker könnt ihr das für den Build benötigte Schwert Phalar Aluve einfacher erhalten.



Auf Level 3 zahlt ihr bei Lazarus 100 Gold und legt alle drei Level in Schurke und Dieb. Danach ist relativ egal, welche Klassen ihr wählt. Achtet nur darauf, dass ihr noch Kleriker seid, wenn ihr das Schwert Phalar Aluve freischaltet (außer, ihr spielt Drow).

Achtung: Da dieser Build darauf ausgelegt ist, dass ihr nicht kämpft, müsst ihr euch Erfahrung in sozialen Interaktionen holen. Setzt dafür auf hohes Charisma und sprecht mit den Goblins z. B. als Dunkelelf verkleidet.

Welche Items benötigt ihr für den Build?

Diese Items benötigt ihr für den Build. Wir haben sie euch in der Reihenfolge aufgezählt, in der ihr sie finden könnt.

Haste Helm

Der Helm ist im zerstörten Dorf bei etwa X: 32 und Y: 403. Das Item gibt euch zum Beginn eines Kampfes für drei Runden Momentum . Ihr habt dadurch 3 Meter mehr Bewegungsreichweite pro Zug.

Crusher’s Ring

Der Ring gehört dem Goblin Crusher – er trägt ihn an seinem Fuß. Crusher befindet sich im östlichen Teil des Goblin-Camps auf einer Bühne. Der Effekt des Rings gibt euch ebenfalls 3 Meter mehr Bewegungsreichweite.

Phalar Aluve

Dieses Schwert könnt ihr im Unterreich bei X: 116 und Y: -192 finden. Mit je einem DC 15 Stärke oder Religions-Check könnt könnt ihr es erhalten. Alternativ kann ein Kleriker der Eilistraee das Schwert mit einem Blutopfer befreien. Anmerkung: Spielt ihr als Drow oder habt eine Drow in eurer Truppe, kann auch dieser Charakter das Schwert einfach ziehen.

Euer Charakter kann das Schwert nicht richtig verwenden, aber das ist in Ordnung. Für euch interessant ist der Effekt Shriek : Dieser öffnet eine Aura mit 6 Metern Radius um euch. Alle Gegner in dieser Aura haben Nachteil auf alle Rettungswürfe. Sie nehmen aber auch einen W4 Donnerschaden – dieser Effekt ist es, der euch das Besiegen im Vorbeigehen ermöglicht.

Boots of Stormy Clamour

Diese Schuhe könnt ihr von Omeluum kaufen. Omeluum ist ein Ilithid-Händler, den ihr in der Myconiden-Kolonie nach ein paar Quests freischaltet. Wenn ihr die Schuhe tragt und einem Gegner eine Kondition auferlegt, bekommt dieser bis zu 2 Runden Reverberation . Hat ein Gegner bis zu 5 Runden davon als Kondition, nimmt er einen W4 Donnerschaden und muss einen DC 10 Konstitutionsrettungswurf machen. Bei nicht bestehen fällt der Gegner hin.

Sentient Amulet

Diese Kette findet ihr in einer Kette in der Abandoned Refuge in der Nähe der Grymschmiede bei X: 627 und Y: 224. Ihr benötigt sie expliziet, um mit dem im Amulet verborgenen Geist zu sprechen. Sonst nichts.

Habt ihr alle Items bis hier zusammen, funktioniert der Build bereits in seiner Grundfunktion.

Ring of Absolute Force

Der Ring gibt Trägern des Mals der Absoluten +1 auf Donnerschaden. Sergeant Thrinn im Untergrund trägt ihn. Ihr trefft sie unter anderem im Rahmen der Suche nach der wahren Seele Nere.

The Bhaalist Armour

In Akt 3 müsst ihr euch schließlich dem Kult des Bhaal anschließen. Das schaltet den Händler Echo von Abazigal frei, bei dem ihr die Rüstung kaufen könnt. Tragt ihr sie, könnt ihr die Aura des Mordes an- und ausschalten – ohne eine Aktion oder Bonus-Aktion zu benötigen. Zusätzlich gibt sie euch +2 auf Initiative.

Das benötigt ihr zusätzlich

Lasst euch im Goblin-Lager das Mal der Absoluten einbrennen. Wo ist egal. Es wird aber benötigt, um den oben beschriebenen Ring verwenden zu können.

Rekrutiert Schattenherz zu Beginn des Spiels. Lasst sie später den Zauber Heiligtum lernen. Dieser macht es Gegnern unmöglich, euch anzugreifen, wenn ihr nicht zuerst einen Angriff abgegeben habt. Passiver Schaden löst den Zauber nicht auf. Wenn ihr also an euren Gegnern vorbei sprintet, können sie nichtmal Gelegenheitsangriffe auf euch ablassen.

Setzt alles daran, Minthara in eure Gruppe zu bekommen. Ihr könnt sie in Akt 2 bei den Türmen des Mondaufgangs einsammeln, insofern sie den Konflikt zwischen dem Goblin-Camp und den Druiden des Smaragdhain überlebt hat. Minthara hat eine Fähigkeit, die eure Geschwindigkeit ebenfalls erhöht.

Zahlt Lazarus 100 Gold und macht aus Minthara eine Elch-Barbarin. Das gibt euch zusätzliche 4,5 Meter Bewegungsreichweite, jedes Mal wenn ihr Mintharas Aura betretet. Tatsächlich gilt das auch für das mehrfache betreten in einem Zug.

Vorbeispazieren und Gegner erledigen – So setzt ihr den Build ein

Rüstet alle benötigten Items aus und lasst Schattenherz vor dem Kampf Heiligtum auf euch wirken. Wenn der Kampf beginnt, aktiviert als erstes Shriek via eurem Schwert. Wenn ein Gegner nun in eurer Aura steht, ist er davon betroffen – eine Kondition wurde auferlegt.

Jedes Mal, wenn dies passiert, bekommen die Gegner 2 Runden Reverberation . Das kann normalerweise nur einmal pro Zug passieren. Bewegt euch nun soweit von eurem Gegner weg, dass er oder sie gerade so nicht mehr in eurer Aura ist.

Nutzt nun die Funktion, mit eurem Amulet zu sprechen – das verbraucht weder eure Aktion noch eure Bonus-Aktion. Euer Charakter wird genervt reagieren. Doch das Sprechen mit dem Amulett gilt als Fähigkeit und resetet somit das Reverberation-Limit eurer Schuhe. Ihr könnt im Anschluss an das Gespräch wieder zurück gehen und gebt eurem Gegner mit der Aura zwei weitere Runden des Effektes on Top.

Ab 5 Stacks Reverberation, also dreimal hin und her gehen, nimmt euer Gegner Schaden:

1x W4 Donnerschaden für die Reverberation

1 Donnerschaden für den Ring

1x W4 Donnerschaden für Shriek

Ihr könnt dies solange wiederholen, bis euer Charakter in seiner Runde keine Bewegung mehr hat.

Das Beste daran? Durch Heiligtum von Schattenherz kann der Gegner, wenn er denn einmal dran ist, nicht einmal einen Gegenangriff starten. Auchvor Gelegenheitsangriffen seid ihr geschützt.

Wenn ihr in Akt 3 schließlich die Bhaalistenrüstung erhalten habt, fällt das Laufen weg: Schaltet die Aura des Mordes an und aus (auch das kostet keine Aktion), sprecht mit eurem Amulet und wiederholt dies immer wieder. Jedes Mal, wenn die Aura angeschalten wird, bekommt euer Gegner 2 Stacks Reverberation und ab 5 nimmt er wieder den oben beschriebenen Schaden.

Habt ihr alle Items zusammen, gibt es spätestens in Akt 3 für euch keinen Grund mehr, euren Zug jemals zu beenden: Eure Angriffe benötigen weder Aktionen noch Bonus-Aktionen, was es euch ermöglicht, innerhalb von 6 In-Game-Sekunden selbst harte Gegner wie Orin zu erledigen.

Wie geht es euch mit dem Build? Werdet ihr ihn ausprobieren? Oder seid ihr eher für die traditionelle Art des Kämpfens in Baldur’s Gate 3 zu haben? Schreibt es uns in die Kommentare.

Egal wie ihr das Game spielt: Baldur’s Gate 3 betreibt enormen Aufwand, um selbst denen eine gute Story zu liefern, die wie eine Abrissbirne spielen.