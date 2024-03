Baldur’s Gate 3 betreibt enormen Aufwand, um selbst denen eine gute Story zu liefern, die wie eine Abrissbirne spielen

Es ist ein weiterer Beweis dafür, dass Larian Studios bei der Entwicklung ihres Rollenspiels große Hingabe und Detailverliebtheit gezeigt haben. Ein Spieler in Baldur’s Gate 3 überlebt 80 Stunden im Honour-Mode, scheitert dann aber an einem Dialog.

Haben die anderen Tieflinge ebenfalls einen Ersatz? Der YouTuber wollte es genau wissen und tötete in einem weiteren Versuch all jene Tieflinge, die nach dem Tod der Goblin-Anführer bei den Feierlichkeiten anwesend sind.

Wie im Video des YouTube-Kanals Proxy Gate Tactician zu sehen, trefft ihr dann auf den Tiefling Asharak. Aber auch ihn könnt ihr schon vor der eigentlichen Quest töten. Was passiert also, wenn sowohl Zevlor, als auch Asharak sterben?

Ihr könnt Zevlor aber auch töten und die Goblin-Anführer trotzdem erledigen. In diesem Fall haben die Entwickler eine Lösung parat. Anstatt Zevlor erwartet euch ein anderer NPC bei der Rückkehr in den Hain.

Erinnert ihr euch beispielsweise an Zevlor? Dem Tiefling begegnet ihr schon relativ am Anfang von Akt 1. Nachdem man den Absturz des Nautiloiden überlebt hat und die ersten Party-Mitglieder wie Schattenherz eingesammelt hat, erreicht man mit großer Wahrscheinlichkeit den Druidenhain.

