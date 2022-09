Twitch-Streamer Asmongold scheitert an einem Karton – Also öffnet er seinen neuen PC mit einer Machete

Der WoW-Streamer Zack, besser bekannt als „Asmongold“ ist der größte Streamer im MMORPG-Bereich und Mitbegründer der Organisation „OTK“ (One True King). Nun macht der Twitch-Star vor, wie man seinen teuren Gaming-PC keinesfalls auspacken sollte.

Das steckt hinter der Aktion: Anfang August hatten OTK angekündigt, gemeinsam mit dem befreundeten Streamer Charlie „Cr1TiKaL“ White die „besten PCs des Universums“ herausbringen zu wollen. Doch das „Starforge Systems“ getaufte Projekt erntete im Vorfeld auch viel Kritik.

Jetzt hat Asmongold seinen PC von Starforge Systems zugeschickt bekommen und öffnete diesen im Livestream am 1. September. Doch beim Öffnen ging es derartig chaotisch zu, dass bei so manchem Zuschauer der Puls in die Höhe getrieben wurde.

So chaotisch lief das Unboxing ab: Zunächst durchtrennte Asmongold die Klebestreifen am Karton mit einer Schere, wobei Zuschauer ihn für seine Technik kritisierten. Der Streamer versicherte jedoch, er habe sich noch nie geschnitten.

Dann versuchte er, den PC sanft aus der Verpackung gleiten zu lassen – indem er den Karton einfach auf seinem Gaming-Stuhl umkippte. Die besorgten Zuschauer rieten im daraufhin dazu, den Karton lieber auf den Boden zu stellen und aufzuschneiden.

Asmongold befolgte den Rat seiner Zuschauer, wählte zum Aufschneiden jedoch eine riesige Machete und begann, die Seiten des Kartons abzusäbeln. Dabei zerschnitt er nicht nur fast seinen Schreibtischstuhl, Fans machten sich auch nicht ganz unbegründete Sorgen um seine Hände:

this part made me heartbeat sooo fast you don’t even know 😳 where not to put your hands while unboxing with a machete lol….asmongold be safe!! pic.twitter.com/ZPeewadcSG