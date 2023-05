Eine einzige Zeile Code hat in Apex Legends über 10 Wochen lang den Spielern die Nerven geraubt

In den Tests gab es somit möglicherweise gar nicht genügend Spieler mit einer so hohen FPS-Zahl oder ausreichend ausgerüsteten Nemesis-Waffen. Auch in der neuen Season wird es eine neue Waffe geben, die einen anderen beliebten Shooter völlig dominierte.

Das neue Energie-Salvengewehr mit dem Namen “Nemesis” verfügt über eine einzigartige Mechanik. Die Waffe wird durch jeden Burst “aufgeladen” und kann dadurch schneller schießen, was durch eine Energieanzeige an dem Lauf dargestellt wird. Diese fällt allerdings wieder, wenn sie nicht ausgelöst wird.

Wie ging es weiter? Respawn entschied sich dazu, die Theorie der überladenen Effekte an den Apex-Legends-Servern zu testen, welche sie absichtlich beschädigten. In einem Test ließen sie 50 Charaktere spawnen, die gleichzeitig ihre Waffen abfeuern und ihre Fähigkeiten einsetzen, bis der Server regelrecht kollabierte. Es klappte.

Zu Season-Beginn erhielt das Studio Berichte über Granaten, die nicht explodierten, Spielern aber dennoch Schaden hinzufügen. Mit Live-Gameplay sei der Hergang schwer zu konstruieren, da die Ursache nicht immer in dem Sichtfeld des jeweiligen Spielers sichtbar sei, so Respawn-Community-Managerin Amy Thiessen im Reddit-Thread vom 03. Mai.

Apex Legends – Stories from the Outlands – “Encore”

