Apex Legends: Viele finden den neuen Halloween-Modus doof, obwohl sie ihn mögen

In Apex Legends ist seit Anfang der Woche der Halloween-Modus Shadow Royale wieder spielbar. Der Modus wurde lange erwartet, doch die Entwickler haben wohl bei der Umsetzung geschludert. Das ärgert einige Fans, obwohl sie den Modus an sich mögen.

Was ist der Halloween-Modus? Shadow Royale heißt der Halloween-Modus in Apex Legends und er bringt eine spannende Neuerung ins Spiel.

Wer hier stirbt, wird als Schatten wiedergeboren. Schatten können lediglich Nahkampfangriffe ausführen. Dafür sind sie irre schnell, können Doppelsprünge ausführen und sogar an Wänden entlanglaufen. Wer Titanfall kennt, weiß, was einen erwartet.

Der Modus kam erstmal 2020 ins Spiel und wurde auch dieses Jahr heiß ersehnt. Doch irgendwie war dieses Jahr der Wurm drin, denn die Entwickler brachten den Modus nicht auf eine Weise, die den Fans zusagte. Das ist umso kurioser, da der Modus an sich nach wie vor gut ankommt.

In Apex Legends startet außerdem bald die heiß erwartete neue Season 11. Darin gibt’s das volle Programm, darunter eine neue Map, eine neue Legende und eine neue SMG-Wumme. Schon am 2. November geht es los und hier findet ihr einen Trailer, in dem die coolsten Features vorgestellt werden.

Apex Legends zeigt im Gameplay-Trailer die neue Season 11 mit außergewöhnlicher Map

Modus kommt zu spät, zu kurz und zu buggy

Was stört die Spieler? Der erste große Kritikpunkt ist sogleich auch einer, der MeinMMO-Redakteur Jürgen Horn Anfang Oktober auffiel. Denn obwohl man schon Anfang des Monats fleißig Geld für eher langweilige Skins ausgeben konnte, gab es den Spielmodus Shadow Royale erst in der letzten Oktober-Woche.

Wer sich, wie ich, auf den neuen Modus gefreut hatte, musste also warten. Schlimmer noch, der Modus endet schon nach einer Woche wieder, denn am 1. November 2021 startet ja schon Season 11 in Apex Legends.

Um die Sache noch ärgerlicher zu machen, tauchten aber schon vor Release des Modus tägliche Challenges auf, die explizit verlangten, Gegner im Shadow Royale zu töten (via reddit). Tolle Sache, wenn es den Modus an diesem Tag gar nicht gab. Für engagierte Spieler, die gerne alles abschließen, ist das eine Zumutung.

Noch nerviger ist, dass die aktuellen Challenges wiederum nur den Arena-Modus betreffen und nicht den Shadow-Royale-Modus (via reddit). Wer also Rewards grinden will, wird damit erstmal dazu gezwungen, einen ganz anderen Modus zu zocken. Noch dazu den Arena-Modus, der nicht bei allen Fans gut ankommt.

Woran könnte das liegen? Alles in allem scheint das diesjährige Halloween-Event arg stiefmütterlich von den Entwicklern behandelt worden zu sein. Es scheint, als wolle man halt einfach das Event irgendwie noch raushauen, weil halt Halloween ist. Weder die Skins noch der Spielmodus haben die Fans dieses Jahr groß abgeholt.

Dahinter könnte aber auch die Tatsache stecken, dass schon am 1. November 2021 die 11. Season in Apex Legends startet. Und die hat es in sich! Neben der obligatorischen neuen Legende und Waffe wird es die mittlerweile 4. Map geben, auf der ihr euch austoben könnt.

Es kann also gut sein, dass die internen Ressourcen bei Respawn so verteilt wurden, dass die neue Season zum Launch bereit ist und da kam wohl Halloween etwas unter die Räder.

Und am Ende ist eine Woche Halloween-Modus immer noch besser als gar nichts. Oder seht ihr das anders? Lasst uns eure Meinung hier in den Kommentaren wissen.

Davon aber mal abgesehen, erfreut sich Apex Legends großer Beliebtheit. So hat der frühere CoD-Profi Nickmercs nach wie vor kein Interesse daran, wieder zur Warzone zurückzukehren und er nennt auch seine Gründe.