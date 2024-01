Nach dem Ende von 7 vs. Wild brauchten 2 Kandidaten Infusionen: „Gar keine Kraft mehr“

Dass die Kandidaten hier schon so frei über eine mögliche 4. Staffel diskutieren, ist kein Wunder. Die 4. Staffel 7 vs. Wild ist nämlich bereits bestätigt worden.

Warum ging es Knossi nicht gut? Der Streamer Knossi überstand den Abreise-Tag wohl noch ohne Probleme. In den Szenen nach der Zeremonie sieht man ihn noch fröhlich essen und sich mit Menschen unterhalten. Knossi ging es erst am nächsten Tag ebenfalls ziemlich schlecht.

Sie beteuert in der Folge, dass es ihr sonst gut gehe, erhielt aber vom Ärzte-Team bei 7 vs. Wild trotzdem eine Infusion. Außerdem gab es für die „Wildcard“-Gewinnerin noch einen Teller mit Snacks wie Oliven, Beeren und Chips, um den Kreislauf etwas anzuregen. Mittlerweile scheint Hannah Assil aber wohlauf zu sein.

Was fehlte den Kandidaten? Nach der Zeremonie, bei der alle Kandidaten gravierte Steine vom Drehort der Staffel erhielten, ging es Hannah Assil nicht gut. Die 32-Jährige stand nach einigen Angaben bei der Zeremonie in der prallen Sonne, als sie merkte, dass sie sich setzten muss, bevor sie umfällt.

Während der 14 Tage in der Wildnis und der Fahrt ins Camp von 7 vs. Wild schien noch alles gut. Die Kandidaten konnten die Begrüßung durch ihre Angehörigen und die abschließende Zeremonie noch genießen. Doch gerade als die letzten Aufnahmen gefilmt wurden, kam es schon zum ersten Einsatz.

Achtung: Dieser Beitrag enthält Spoiler zu allen „7 vs. Wild“- und „Behind the Scenes“-Folgen

In der letzten „Behind the Scenes“-Folge von 7 vs. Wild Staffel 3 brauchen zwei Kandidaten nach dem Abenteuer medizinische Hilfe, weil ihr Kreislauf es nicht mehr schaffte.

