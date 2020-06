5 Typen von Spielern, die wir im PvP von MMORPGs wie WoW einfach hassen

Spieler im PvP von MMORPGs können ätzend sein. Doch ein paar besondere Typen trifft man einfach immer wieder und wird sie nicht los …

Die „Spieler-gegen-Spieler“-Schlachten sind in MMORPGs immer ein ganz besonderes Spielfeld. Da die Anmeldung in Spielen wie World of Warcraft oder SWTOR zumeist über einen Gruppenfinder abläuft, hat man nur wenig Einfluss auf seine Mitspieler. Es gibt also ein großes Konfliktpotenzial, wenn die eigenen Ansprüche nicht denen der Mitspieler gleichen.

Zeit für die 5 Spielertypen, die wohl jeder von uns aus Schlachtfeldern kennt.

Der flamende Volldepp

Der erste Spielertyp dürfte wohl der sein, den jeder von uns schon mehrfach gesehen hat. Egal was im Schlachtfeld auch passiert, er muss einen Kommentar dazu abgeben. Denn er ist die Skill-Krone der Schöpfung und es ist absolut unverständlich, warum er jedes Mal mit Idioten wie uns zusammengemischt wird. Denn er ist doch so ein begabter Spieler, warum muss er sich mit niederen Kreaturen wie uns abgeben?

Alle anderen sind schuld. So kennt man das ja.

Wann immer er stirbt, sind die Heiler Schuld, die natürlich „niemals heilen“ und wenn er die gegnerischen Heiler nicht töten kann, dann sind die eigenen Schadensverursacher Schuld, die wohl „noch nie was von Fokusschaden gehört haben.“

Zum Ende einer Schlacht lässt er dann noch immer den besonders klugen Kommentar da, dass er ja eigentlich bei der anderen Fraktion spielt und jetzt auch wieder weiß, warum er das eigentlich macht. Denn dort spielen viel bessere Leute und er verliert nicht so oft. Denn auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner.

Der Typ mit dem Gammel-Equipment

Bevor ein Schlachtfeld startet, inspiziert man meistens kurz seine Mitspieler. Immerhin will man ja wissen, wie viele Tanks und Heiler dabei sind und mit welcher Unterstützung in Form von Fähigkeiten zu rechnen ist.

In (gefühlt) jedem Schlachtfeld ist da dieser eine Typ, bei dem man sich verwundert die Augen reibt und die Frage stellt, ob er seine richtige Ausrüstung noch anziehen will. Die Waffe ist zumeist eine grüne Questbelohnung und mit Glück hat er ein paar blaue Items aus Dungeons. Doch das ändert wenig am Ergebnis, dass seine Lebenspunkte so niedrig sind, dass er dreimal in einen anderen Spieler hineinpassen würde.

Manche Ausrüstung ist auch so gut wie nackt.

Dementsprechend enttäuschend ist dann auch seine Leistung: Der Schaden ist schlecht, die Heilung unterirdisch oder als Tank hält er weniger aus als jeder andere Spieler in der Schlacht.

Oft lässt sich schon vor der Schlacht erkennen, welche Seite gewinnen wird. Man muss nur abzählen, welche von beiden Gruppen mehr Spieler besitzt, die weniger als eine bestimmte Menge an Lebenspunkten haben.

Captain Hindsight – Nachher ist man immer klüger

Auch dieses Szenario kennt wohl jeder. Im „Capture the Flag“-Modus (wie etwa der Warsong-Schlucht) lief es nicht sonderlich gut. Das gegnerische Team hat bereits zwei von drei Flaggen erobert und die dritte ist auf dem besten Wege, ebenfalls erobert zu werden. Das Schlachtfeld ist quasi gelaufen und die Entscheidung nicht mehr zu verhindern.

Doch genau das ist die Stunde von „Captain Hindsight“, jetzt kann er glänzen. Denn im Nachhinein kann er ganz genau festhalten, warum die Schlacht nicht so verlaufen ist, wie sie sollte. Er merkt an, dass es doch „offensichtlich war, dass der gegnerische Flaggenträger durch den Tunnel kam“. Außerdem hätten wir „ganz sicher gewonnen, wenn wir einfach vom Friedhof aus direkt zum Tunnel gegangen wären.“

Im Nachhinein noch alle belehren wollen – das haben wir gerne!

Grundsätzlich hat er mit seinen Aussagen Recht. Vermutlich hätten wir gewonnen, wenn wir X oder Y getan hätten. Allerdings lässt sich das im Nachhinein immer ganz einfach behaupten.

Das ist ungefähr so nützlich, als wenn man nach einem Autounfall dem Betroffenen sagt: „Mensch, wärst du mal die andere Straße entlang gefahren.“

Ja, wow. Kluge Ratschläge im Nachhinein geben ist echt keine Kunst. Sei doch vorher hilfreich.

Der AFK-Spieler

Auch diese Situation kennt wohl jeder. Panisch versucht man einen Kontrollpunkt zu verteidigen oder den gegnerischen Flaggenträger niederzumetzeln, der gerade abhauen will.

In der Theorie wäre das auch ganz leicht, denn man ist ja 2:1 in der Überzahl. In der Theorie. In der Praxis steht der andere Spieler aber einfach nur rum und starrt apathisch geradeaus. Ein nützlicher Angriff kommt nicht, denn er ist offenkundig afk.

Er war gar nicht afk. Er hat sich nur totgestellt. Oder so.

Nachdem man sich dann am Friedhof wiederfindet und etwas angesäuert in den Chat schreibt „Können wir bitte Glevenkevin kicken? Der ist afk in der Base“, geschieht jedes Mal das gleiche.

Kaum droht der Kick, wacht unser Experte aus dem Wachkoma auf und antwortet im Bruchteil einer Sekunde: „Was willst du Otto eigentlich? Ich bin die ganze Zeit da.“

Ja. Ja, natürlich.

Der Möchtegern-Gruppenführer

Ein guter Gruppenanführer im PvP kann den entscheidenden Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Gute Ansagen, klare Kommunikation und ein solides Spielverständnis machen oft eine Menge aus, wenn denn die Gruppe bereit ist, sich auf einen Anführer einzulassen.

Doch zumeist gibt es Leute, die sich zum Dasein als Gruppenanführer berufen fühlen, die dafür gar nicht die notwendige Kompetenz haben. Sie haben einmal eine andere Person Ansagen machen sehen und glauben nun, dass sie das exakt so können. Denn in jedem Schlachtfeld gibt es genau eine Strategie um zum Sieg zu kommen – und diese wird auf Krampf verfolgt, selbst wenn Schritt 1 einer langen Kette an Zielen schon gescheitert ist.

Möchtegern-Anführer sehen wir immer mal wieder.

Gemischt mit einem leicht aggressiven Tonfall, wenn auch nur ein Spieler sich nicht an die Ansagen hält, sind solche Mitspieler oft der Grund, warum man Schlachtfelder lieber in Zukunft meidet …

Kennt ihr noch weitere, etwas klischeehafte „Experten“, die man immer wieder im Schlachtfeld antreffen kann?