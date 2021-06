YouTuber erklärt, warum PC-Spieler in CoD Warzone riesige Vorteile haben

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

So viel zum Thema Aim-Assist auf dem PC. Wenn ihr noch mehr zu den Unterschieden zwischen Controller-Steuerung und dem Kombo aus Maus und Tastatur sucht, dann findet ihr es hier in unserem Artikel zum Thema.

Wie ist das Feedback? Laut JackFrags ist diese Art zu spielen sehr effektiv, aber man muss sich erst umgewöhnen, wenn man zuvor nur mit Maus und Keyboard am Start war. In den Kommentaren wird aber die Methode von JackFrags von der Community gelobt:

Das kann man sich laut JackFrags zunutze machen, wenn man via Strafing um den Gegner herumläuft und ihn so immer gut im Visier behält. Das funktioniert auch, wenn der Gegner herumhüpft, da der Aim-Assist vertikal besonders effektiv funktioniert.

Diese Bumper werden genutzt, um zu springen oder in die Hocke zu gehen. So kann man sehr gut zeitgleich schießen, laufen und herumhüpfen, beziehungsweise sich ducken.

Was genau sind die Vorteile? Der YouTuber JackFrags spielt am PC, nutzt aber einen Xbox Elite Controller. Damit sollen besondere Vorteile möglich sein, von denen PC-Spieler profitieren.

In Call of Duty: Warzone gibt’s für PC-User noch mehr Vorteile. Kurioserweise aber nicht wegen der Maus- und Tastatur-Steuerung, sondern wegen dem übertrieben guten Aim-Assist und einem bestimmten Controller-Layout. Der YouTuber JackFrags erklärt euch hier, warum dem so ist.

Insert

You are going to send email to