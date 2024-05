Nach 13 Jahren macht Guy Ritchie mit Sherlock Holmes weiter, aber diesmal ohne Robert Downey Jr.

Guy Ritchie ist mit Sherlock Holmes zurück, aber diesmal ganz anders, als ihr vielleicht erwartet habt.

Der britische Regisseur Guy Ritchie kehrt nach 13 Jahren zu Sherlock Holmes zurück. Fans der ursprünglichen Filme mit Robert Downey Jr. als Sherlock Holmes und Jude Law als Dr. Watson müssen jedoch jetzt stark sein: Es wird kein 3. Teil von Sherlock Holmes werden. Guy Ritchie geht nun einen anderen Weg und dreht offiziell eine Amazon-Serie namens Young Sherlock Holmes .

Hier könnt ihr einen Trailer von der erfolgreichen Serie Sherlock sehen – mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle:

Guy Ritchie bringt Sherlock Holmes zurück: Neue Serie mit jungem Detektiv auf Amazon

Worum wird es in der Serie gehen? Die neue Serie basiert auf den Romanen von Andy Lane, die sich mit den Abenteuern des jugendlichen Sherlock Holmes beschäftigen.

An der Universität von Oxford wird der 19-jährige Sherlock Holmes in einen mysteriösen Mordfall verwickelt, der seine eigene Freiheit bedroht. Völlig undiszipliniert taucht er tief in seinen ersten Fall ein und deckt dabei eine weltweite Verschwörung auf, die sein Leben für immer verändern wird.

Wer übernimmt die Hauptrolle? Hero Fiennes Tiffin, bekannt als junger Voldemort in Harry Potter und aus der After -Filmreihe wird die Rolle des jungen Detektivs übernehmen. Ritchie und Tiffin arbeiteten auch vor Kurzem für den Actionfilm The Ministry of Ungentlemanly Warfare zusammen.

Die beliebte Figur soll dabei neu interpretiert werden. Guy Ritchie selbst äußerte sich begeistert über dieses Projekt und erklärte gegenüber Variety, dass die Serie eine frische und aufregende Perspektive auf den berühmten Detektiv bieten werde.

Dazu sagt er Folgendes:

Im jungen Sherlock werden wir eine neue und spannende Version des Detektivs sehen, den jeder zu kennen glaubt, und zwar auf eine Art und Weise, wie man es sich nie zuvor vorgestellt hätte. Wir werden diesen rätselhaften Charakter entschlüsseln, herausfinden, was ihn motiviert, und erfahren, wie er zu dem Genie wurde, das wir alle lieben. Guy Ritchie gegenüber Variety

Young Sherlock Holmes wird laut Variety als „Action-geladene Ursprungsgeschichte von Sir Arthur Conan Doyles geliebtem Detektiv in einer explosiven Neuinterpretation dieser ikonischen Figur“ beschrieben.