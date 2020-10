Der offizielle Twitter-Account vom Xbox Game Pass hat ein seltsames Bild gepostet. Nun rätseln die Spieler, ob das ein Hinweis darauf ist, dass der beliebte Shooter Rainbow Six Siege in den Pass kommt. Die Verbindung ist recht eindeutig.

Was ist das für ein Bild? Es handelt sich um die Darstellung einer mittelalterlichen Belagerung, die der offizielle Account des Xbox Game Pass ohne jeglichen Kommentar auf dem Kanal gepostet hat. Über der belagerten Burg sind dabei sechs Regenbögen zu sehen. Das ist ein recht deutlicher Hinweis, denn:

„sechs Regenbögen“ heißt auf Englisch „six rainbows“

eine Belagerung nennt man im Englischen „siege“

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Es ist damit recht eindeutig, dass mit dem Bild Rainbow Six Siege gemeint ist. Das Bild ist auf dem offiziellen Kanal zu finden, was darauf schließen lässt, dass das Spiel bald in den Game Pass kommt. Allerdings ist das aktuell noch nicht bestätigt und ein Datum gibt es auch noch nicht.

Sicher ist allerdings bereits, dass Rainbow Six Siege als kostenloses Upgrade in 4K mit 120 FPS auf die Xbox Series X kommt. Kommt der Shooter dann noch in den Game Pass, könnt ihr ihn im Abo selbst auf eurer neuen Konsole mit noch besserer Qualität zocken.

Game Pass wird immer krasser

Warum ist der Game Pass so gut? Im Game Pass bekommt ihr für einen kleinen Betrag im Monat den Zugang zu über 100 Top-Spielen, die ihr jederzeit herunterladen und zocken könnt. Bereits jetzt sind im Game Pass Ultimate für 12,99 € im Monat Spiele enthalten wie:

das aktuelle Crusader Kings 3

der Microsoft Flight Simulator

Wasteland 3

Grounded

Forza Horizon 4

Nun wird das Angebot noch erweitert, zum einen um EA Play, zum anderen offenbar um Rainbow Six Siege, das als einer der besten Shooter gilt.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Seit September ist die neue Season Shadow Legacy aktiv. Hier ist der Trailer zum neuen Operator Zero.

Der Pass funktioniert zudem auf PC und Xbox, sodass er für noch mehr Gamer zu einem guten Angebot wird. Das ist dabei so schmackhaft, dass MeinMMO-Autor Jürgen Horn sich sogar zum ersten Mal eine Konsole kauft. Und das wird eine Xbox Series X sein.

5 Gründe, warum so viele sagen, dass sich der Xbox Game Pass lohnt

Was bringt die Zukunft? Seit September wissen wir, dass EA Play ab dem 10. November im Game Pass enthalten sein wird mit großen Titeln wie FIFA und Battlefield. Bereits zuvor war der Game Pass ein gutes Angebot, bei dem Spieler für wenig Geld im Monat viele Spiele zocken konnten.

Und es geht noch weiter, denn vor kurzem hat Microsoft, die Firma hinter dem Xbox Game Pass, Bethesda gekauft. Bethesda sind die Macher von berühmten und beliebten Reihen wie The Elder Scrolls und Fallout. Aus der Spieleschmiede dürften also ebenfalls bald gute Titel ihren Weg in den Game Pass finden.