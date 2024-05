Das ist der beste Start-Charakter in Wuthering Waves – Wen ihr im Beginner Banner ziehen solltet

Wen holt ihr euch im Beginner-Banner? Geht ihr dabei nach Gameplay-Mechaniken oder entscheidet ihr dabei danach, wen ihr am liebsten mögt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr immer auf der Suche nach Spielen wie Genshin Impact seid, dann solltet ihr unbedingt in Honkai: Star Rail reinschauen. Gerade lohnt es sich mehr denn je: Träume, moralische Fragen und Engel – Deshalb liefert Penacony bisher die beste Geschichte in Honkai: Star Rail

Am Ende solltet ihr bei eurer Auswahl aber nicht nur nach der Stärke gehen, sondern auch die Figur aussuchen, die euch vom Gameplay und Aussehen am besten gefällt.

Eine Figur in Honkai: Star Rail will euch per SMS zum Gacha ermutigen – „Glaube an dich“

Je nachdem, was ihr für euer Team sucht, bietet sich einer der folgenden drei Charaktere besonders für das Beginner-Banner an:

Was ist das Beginner’s Choice Convene? Es ist das Einsteiger-Banner in Wuthering Waves. Bei ihm könnt ihr einmalig eine von insgesamt 5 verschiedenen 5-Sterne-Figuren aussuchen, auf die ihr ziehen wollt. Diese ist euch dann innerhalb von 80 Zügen sicher.

