In WoW: Shadowlands läuft gerade das Oster-Event “Nobelgartenfest”. Wer will, kann damit gerade richtig reich werden und muss dafür effektiv nur auf einem Fleck stehen und ein bisschen klicken.

Was ist los in WoW? Seit dem 5. April läuft in World of Warcraft das Nobelgartenfest. Das schickt euch an verschiedenen Orten auf der Welt auf Eier-Suche. Spieler fanden jetzt heraus, dass es verschiedene Orte gibt, an denen das Eiersuchen ganz effektiv abläuft. So farmt ihr in einer Stunde Hunderte Eier, verdient Schokolade, Pets und Mounts und könnt damit reich werden.

Wir zeigen euch den Ort, den ihr jetzt noch bis zum Ende des Events ausnutzen könnt.

Effektive Eier-Suche in WoW – Die besten Farm-Spots

Hier könnt ihr farmen: Im reddit von World of Warcraft macht Nutzer rob0tparty (via reddit.com) auf seinen Farmspot aufmerksam. Das Gute daran ist, dass ihr nicht herumlaufen und auf Eier-Spawns hoffen müsst. Ihr steht still auf der Stelle, müsst euch gar nicht bewegen. In eurem Radius erscheinen immer wieder Eier, die ihr anklicken und einsammeln könnt.

Der Finder schreibt “Ich fand einen Ort, an dem man stillstehen kann und 5 Eier erreicht. Wenn man schnell ist und einen die Leute in Ruhe lassen, farmt man da im Durchschnitt etwa 10 Eier pro Minute.”

Als Tipp fügt er hinzu, sich ein /use-Makro für die Eier zu erstellen. So kann man diese mit einem Klick auf der Tastatur im Inventar öffnen, während man mit dem Mauszeiger weiter nach Eiern scannt.

Der Spot befindet sich im Südosten der Ruinen von Silbermond, bei der Falkenwacht. Wir binden euch hier das Video dazu ein, das den genauen Ort und die Eier-Spawns da zeigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Bedenkt, dass nach seinem reddit-Post und als Folge des YouTube-Videos jetzt mehrere Leute an diesem Fleck warten könnten. Doch wenn ein Spieler ein Ei gelootet hat, kann man das selbst kurze Zeit später noch looten. Da muss man nur schnell sein.

Wie wird man damit reich?

Das könnt ihr tun: Wer auf die Erfolge vom Event aus ist und sich alle Belohnungen kaufen will, kann das mit diesem Farmspot mit einem Aufwand von wenigen Stunden. Das ist schon großzügig bemessen. Damit ihr euch alle Event-Sachen beim Händler kaufen könnt, braucht ihr 1150 Stück Schokolade, die ihr aus den gesammelten Eiern kriegt.

Das Mount kostet 500 Schokoladenstücke, das seltene Pet nur 200.

Habt ihr also alles gekauft, was ihr selbst besitzen möchtet, dann könnt ihr jetzt mit eurem Profit beginnen.

Farmt die Eier an dem effektiven Farmspot

Geht zum Händler und kauft ein wertvolles Item wie das Mount und den Nobelhartenhasen

Verkauft das jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt im Auktionshaus

Wer schnell Gold verdienen will, der kann den Schnellen Frühlingsschreiter oder den Nobelgartenhasen sofort im Auktionshaus verkaufen. Je nach Realm verändern sich die Preise dafür.

Mit meinem Charakter auf Blackrock könnte ich so viel Gold für Mount und Pet erhalten

So verdient ihr euch durch Rumstehen und Klicken schnell viel Gold und könnt, wenn ihr zu guten Kursen verkauft, damit schnell reich werden. Wenn ihr keinen Zeitdruck habt, dann wartet noch einige Wochen oder Monate ab. Nach dem Ende des Events werden die Preise für diese Oster-Event-Inhalte erfahrungsgemäß wieder steigen.

Kennt ihr weitere Farms-Spots, die jetzt gut beim Nobelgartenfest funktionieren? Dann schreibt uns eure Erfahrungen damit doch hier auf MeinMMO in die Kommentare. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gern noch weitere Orte mit uns teilen.