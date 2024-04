WoW: Wenn ihr Plunderstorm nicht mögt, geht es ab heute doppelt so schnell

Wer bisher keinen Bock auf Plunderstorm in World of Warcraft hatte, sollte sich jetzt reintrauen. Blizzard hat die Belohnungen verdoppelt.

Während viele Fans von WoW schon gierig auf Cataclysm Classic oder WoW Remix: Mists of Pandaria schielen, tummeln sich viele noch immer im experimentellen Modus „Plunderstorm“. Noch für zwei Wochen ist der Modus aktiv und lockt mit jeder Menge Piraten-Belohnungen – von Reittieren über Transmog-Sets und niedliche Begleiter.

Jetzt hat Blizzard einen Buff aktiviert, um den kontroversen Modus noch attraktiver zu machen.

Was ist das Problem mit Plunderstorm? Obwohl Plunderstorm ein experimenteller Spielmodus von World of Warcraft ist, polarisiert er stark. Während ein Teil den Modus feiert und kaum genug von der Battle-Royale-Action im Arathihochland bekommen kann, findet ein anderer Teil den Modus unsäglich und „quält sich durch“, um die Belohnungen zu bekommen.

Wenn man keinen Spaß an Plunderstorm hat, dann können das durchaus 20–30 Stunden Spielzeit sein, in denen man keine Freude hat, aber sich dennoch zwingt, um die Belohnungen zu ergattern. Das drückt nicht nur die eigene Stimmung, sondern auch die der Mitspieler.

Was hat Blizzard geändert? Mit den heutigen Wartungsarbeiten (17.04.2024) wurde Plunderstorm einmal mehr überarbeitet. Ab jetzt ist der Buff „Beutewelle“ aktiv, der euren erhaltenen Ruf (bzw. Ruhm) verdoppelt. Wenn ihr am Ende eines Matches mit 2.500 Plunder von Feld geht, dann gibt euch das satte 5.000 Ruhmpunkte, also ganze 2 Ruhm-Stufen.

Der Bonus bleibt bis zum Ende des Events am 1. Mai aktiv. Das ist also der perfekte Zeitpunkt um noch einzusteigen und fehlende Belohnungen zu sammeln.

Lohnender und einfacher als jetzt wird das Event wohl nicht mehr werden.

Reaktionen fallen verhalten aus: Die Reaktionen auf diese Ankündigung sind in großen Teilen negativ, was aber auch daran liegt, dass der Modus ohnehin von lauten Stimmen in der Kritik steht. Zusammengefasst bemängelt man an den Änderungen:

Dass bisherige Spielzeit „entwertet“ wird, wenn man sich bereits alles erspielt hat.

Selbst eine Verdopplung sei noch zu wenig, um Spaß zu machen.

Die Ruf-Steigerung wäre ein Eingeständnis des Scheiterns von dem Modus.

Es gibt allerdings auch Stimmen, die sich über die Änderung freuen und nun noch einmal reinschauen werden. Der notwendige Grind wird mit dieser Änderung halbiert.

Werdet ihr nochmal in den Plunderstorm-Modus reinschauen während der Beutewelle? Oder habt ihr bereits alles verdient?

Manch einer liebt Plunderstorm aber auch abgöttisch: Ein Spieler hat 321 Matches gewonnen.