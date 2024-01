WoW: Mythisch+ hat ein dickes Problem – und es heißt Murozonds Erhebung

Ein Dungeon sorgt in World of Warcraft für Frust und Ärger – Gruppen zerbrechen und häufig wird die Instanz gar nicht abgeschlossen.

In World of Warcraft gibt es viele Endgame-Inhalte, aber der wohl wichtigste ist in Dragonflight der Bereich „Mythisch+“. Neue und alte Dungeons werden dabei mit Affixen und einem Zeitlimit versehen, um neue Schwierigkeiten zu erlauben und so richtig gute Beute abzuwerfen.

Doch seit der Einführung von Mythisch+ gibt es immer wieder Schlüsselsteine und dazugehörige Dungeons, die als „tote Keys“ bezeichnet werden. Und Woche für Woche führt das zu Frust und Problemen.

Welche Dungeons machen Probleme? Wenn man sich an die erste Saison von Dragonflight zurückerinnert, dann hat jeder den Dungeons „Schattenmondgrabstätte“ geliebt. Der Dungeon war selbst mit mehrere Wipes gut spielbar und sogar grobe Fehler sorgten dafür, dass man noch mit weit über 10 Minuten verbleibender Zeit auf der Uhr durchkommen konnte. Anders war das Rubinsanktum – auch nur ein Fehler konnte bereits bedeuten, dass der Dungeon unschaffbar verloren war und die Gruppe bereits zerbrach.

Murozond ist unbeliebt – aktuell noch stärker, als schon damals in seiner alten Form in “Cataclysm”.

In der dritten Saison von Dragonflight geht die Rolle des „Hass-Dungeons“ im Grunde jede Woche auf einen anderen Kandidaten über. Während zu Beginn der Saison vor allem der „Immergrüne Flor“ auf Tyrannisch eine Pein war, zog rasch der „Thron der Gezeiten“ nach. Inzwischen ist „Murozonds Erhebung“ der am meisten verachtete Dungeon – und das hat mehrere Gründe.

Was macht Murozonds Erhebung so ätzend? Der Dungeon hat gleich mehrere Mechaniken, die ihn ziemlich ätzend für die Spielerschaft machen.

Zum einen ist der Dungeon nicht klar strukturiert. Es ist nicht offensichtlich, welchen Weg man nun einschlagen muss, welche Boss noch besiegt werden müssen und welcher Pfad denn der korrekte ist. Hier fehlt es an Markierungen und Ansagen vom Spiel. Während man das durch Übung ausgleichen kann, gibt es hier aber noch eine weitere Besonderheit, die für Frust sorgt:

Der „Spießrutenlauf“. Hier müssen die Helden einem Dauerbeschuss an feindlichen Angriffen ausweichen und dabei einen Zielpunkt erreichen, ohne auch nur ein einziges Mal getroffen zu werden. Scheitert man, geht es zurück an den Startpunkt. Das ist zwar eine „Auflockerung“, aber gleichzeitig vollkommen anderes Gameplay, als man es irgendwo sonst aus Dungeons kennt. Da es nur weiter geht, wenn mindestens ein Held diese Aufgabe schafft, können auch gerne mal 3, 4 oder 5 Minuten verstreichen, bevor es jemandem gelingt, das rettende Portal zu aktivieren.

Gerade „Randoms“ haben hier oft wenig Geduld – ist das Portal nicht nach einer Minute geöffnet, wird die Gruppe verlassen.

Grundsätzlich hat sich aber die Kritik vom PTR bestätigt. Der Dungeon „Dämmerung des Ewigen“ ist eine tolle Erfahrung als zusammenhängender Mega-Dungeon – aber sorgt nur für wenig Freude als aufgeteilte Mythisch+-Variante.

Lässt sich das mit Zahlen belegen? Ja. Wenn man die Auswertungen der abgeschlossenen Dungeon-Runs anschaut, dann wird offensichtlich, dass Murozonds Erhebung deutlich aus dem Raster fällt (via bestkeystone.com). Nur 77 % aller Schlüsselsteine werden hier erfolgreich abgeschlossen – das ist über 10 % schlechter als der nächste Dungeons, Thron der Gezeiten, mit 87 %.

Die Abschlussraten der Dungeons aus Saison 3 – Murozonds Erhebung ist weit abgeschlagen. (Bildquelle: bestkeystone.com)

Zum Vergleich: Der aktuell einfachste Dungeon, das Kronsteig-Anwesen, hat eine erfolgreiche Abschlussrate von 94 %.

Dass Murozonds Erhebung so deutlich abgeschlagen ist, liegt übrigens nicht nur an der aktuellen Kombination von Affixen – die sind sogar recht einfach. In jeder einzelnen Woche seit dem Start von Saison 3 hat Murozonds Erhebung einen Wert, der irgendwo im 70-%-Bereich liegt. Da haben auch kleinere Nerfs und Anpassungen nicht geholfen.

Mit welchen Dungeons habt ihr so eure Probleme? Wo könnte Blizzard noch nach bessern und wie verhindern, dass bestimmte Dungeons immer unbeliebt sind?

Immerhin – der nächste Patch 10.2.5 ist schon nah, dann gibt es vielleicht weitere Anpassungen.