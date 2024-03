WoW: Ein Item aus Classic ist heute noch so selten, dass die meisten Spieler es nie gesehen haben

Wer die neue Klasse in WoW WotLK Classic spielen will, sollte ab heute schon anfangen

Der Verderbte Aschenbringer wurde übrigens später nochmal ins Spiel gebracht, als geheime Artefaktvorlage für den Ashbringer für Paladine in Legion . Allerdings sieht diese neue Version neuer und deutlich anders aus. Das „Original“ könnt ihr jetzt nur noch in Classic Era bekommen, sonst nirgendwo.

Kungen war der bekannteste Spieler in WoW – Was wurde aus ihm und seiner Gilde Nihilum?

Ein Jäger wurde zur Legende in WoW, weil er im richtigen Moment spottet – Was wurde aus Usso und der Top-Gilde Paragon?

[Ashbringer] ist 2019 bei einem unserer letzten Naxx-Runs überhaupt gedroppt. Ich habe ihn gewonnen. Aber wir hatten diesen Ret-Paladin, der so gottverdammt tief in der Gilde steckte und der Corrupted Ashbringer war sein größter Traum. Also habe ich ihm das Ding gegeben. Der Homie war ekstatisch.

Mit Patch 3.0.2 vom Oktober 2008 wurde der Verderbte Aschenbringer dann komplett aus dem Loot entfernt. Denn mit dem Patch startete Wrath of the Lich King und Naxxramas ist nach Nordend gezogen mit einem neuen Reiter – Mograine ist verschwunden.

Warum ist der Ashbringer so selten? Naxxramas war der letzte Raid in Vanilla-WoW und wurde im Juni 2006 geöffnet. Damals musstet ihr noch eine Quest erledigen und Ruf farmen, um die Nekropole überhaupt betreten zu können.

Ein Spieler hat den Verderbten Aschenbringer in World of Warcraft entdeckt, geführt von einer Blutelfe. Das Item ist seit 2008 nicht mehr im Spiel erhältlich – eine Rarität, die heute nur noch wenige wirklich wertschätzen können.

